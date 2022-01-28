Apple в четвертом квартале зарабатывала $64 млн каждый час. Это абсолютный рекорд за всю историю компании

Прибыль компании Apple за четвертый квартал 2021 года (период с октября по декабрь) составила $34,6 млрд — это больше, чем за аналогичный период 2020 года на 25%. При этом выручка выросла на 11%, до $123,9 млрд.

Об этом говорится в квартальном отчете компании Apple.

Выручка от продаж iPhone выросла на 9% и достигла $71,63 млрд. Самый большой рост показали продажи Mac, выручка от которых увеличилась на 25%, до $10,85 млрд. Если говорить об Apple Watch, Airpods, технике для дома и т.д., то здесь, соответственно, рост на 13%, до $14,7 млрд. Доходы от услуг (Apple TV+, Apple Music и прочие сервисы) увеличились на 24%, до $19,52 млрд. А вот выручка от iPad снизилась на 14%, до $7,25 млрд.

Также в отчете компании говорится, что валовая маржа составила 43,8% против 41,7% расчетных. При этом Apple не предоставила официального прогноза относительно ожиданий на текущий квартал.

Такие финансовые показатели свидетельствуют, что прошлый квартал стал для Apple наиболее успешным по выручке за всю историю. В частности, аналитик Джон Эрлихман обращает внимание: выручка в $123,9 млрд означает, что компания зарабатывала в четвертом квартале $64 млн каждый час. Он также привел данные о выручке за все периоды с октября по декабрь за последние 11 лет.

Apple’s first quarter revenue:



2022: $123.9 billion

2021: $111.4 billion

2020: $91.8 billion

2019: $84.3 billion

2018: $88.3 billion

2017: $78.4 billion

2016: $75.3 billion

2015: $74.6 billion

2014: $57.6 billion

2013: $54.5 billion

2012: $46.3 billion

2011: $26.7 billion — Jon Erlichman (@JonErlichman) January 27, 2022

"В мартовском квартале мы ожидаем уверенного роста выручки по сравнению с прошлым годом. И мы ожидаем, что ограничения поставок в мартовском квартале будут меньше, чем в декабрьском квартале. Наша самая большая проблема — это поставка чипов, это поставка чипов на устаревшие узлы", — добавил генеральный директор компании Тим Кук.

Кук подчеркнул, что проблемы с поставками микроэлементов компании улучшаются. Он сказал, что с точки зрения проблем с поставками декабрьский квартал был хуже, чем сентябрьский квартал Apple, но он прогнозирует, что мартовский квартал улучшится.

Напомним, ранее о рекордных финансовых показателях 2021-го отчиталась южнокорейская корпорация Samsung Electronics. SE заработала $63,6 млрд за период с октября по декабрь и $233,4 млрд за весь прошлый год.

Увеличение доходов составило 18%. Это увеличение связывают с ростом продаж потребительской электроники — в особенности телевизоров, смартфонов и бытовой техники.

Операционная прибыль составила $42,9 млрд (+43% за год), а наибольший рост по этому показателю продемонстрировало полупроводниковое подразделение (+52%). На улучшение показателей не повлияли даже проблемы с цепочками поставок, ограничивающие производство оперативной памяти и флэш-накопителей.