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Apple в четвертом квартале зарабатывала $64 млн каждый час. Это абсолютный рекорд за всю историю компании
Прибыль компании Apple за четвертый квартал 2021 года (период с октября по декабрь) составила $34,6 млрд — это больше, чем за аналогичный период 2020 года на 25%. При этом выручка выросла на 11%, до $123,9 млрд.
Об этом говорится в квартальном отчете компании Apple.
Выручка от продаж iPhone выросла на 9% и достигла $71,63 млрд. Самый большой рост показали продажи Mac, выручка от которых увеличилась на 25%, до $10,85 млрд. Если говорить об Apple Watch, Airpods, технике для дома и т.д., то здесь, соответственно, рост на 13%, до $14,7 млрд. Доходы от услуг (Apple TV+, Apple Music и прочие сервисы) увеличились на 24%, до $19,52 млрд. А вот выручка от iPad снизилась на 14%, до $7,25 млрд.
Также в отчете компании говорится, что валовая маржа составила 43,8% против 41,7% расчетных. При этом Apple не предоставила официального прогноза относительно ожиданий на текущий квартал.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Такие финансовые показатели свидетельствуют, что прошлый квартал стал для Apple наиболее успешным по выручке за всю историю. В частности, аналитик Джон Эрлихман обращает внимание: выручка в $123,9 млрд означает, что компания зарабатывала в четвертом квартале $64 млн каждый час. Он также привел данные о выручке за все периоды с октября по декабрь за последние 11 лет.
"В мартовском квартале мы ожидаем уверенного роста выручки по сравнению с прошлым годом. И мы ожидаем, что ограничения поставок в мартовском квартале будут меньше, чем в декабрьском квартале. Наша самая большая проблема — это поставка чипов, это поставка чипов на устаревшие узлы", — добавил генеральный директор компании Тим Кук.
Кук подчеркнул, что проблемы с поставками микроэлементов компании улучшаются. Он сказал, что с точки зрения проблем с поставками декабрьский квартал был хуже, чем сентябрьский квартал Apple, но он прогнозирует, что мартовский квартал улучшится.
Напомним, ранее о рекордных финансовых показателях 2021-го отчиталась южнокорейская корпорация Samsung Electronics. SE заработала $63,6 млрд за период с октября по декабрь и $233,4 млрд за весь прошлый год.
Увеличение доходов составило 18%. Это увеличение связывают с ростом продаж потребительской электроники — в особенности телевизоров, смартфонов и бытовой техники.
Операционная прибыль составила $42,9 млрд (+43% за год), а наибольший рост по этому показателю продемонстрировало полупроводниковое подразделение (+52%). На улучшение показателей не повлияли даже проблемы с цепочками поставок, ограничивающие производство оперативной памяти и флэш-накопителей.