Выручка Samsung в 2021 году составила $233,4 млрд. Это рекордная сумма за всю историю компании

Компания Samsung Electronics объявила о квартальной и годовой выручке — южнокорейская корпорация заработала $63,6 млрд четвертый квартал и $233,4 млрд за весь 2021 год. Это рекордный показатель за все годы существования компании.

Как отмечается на официальном сайте компании, рост доходов составил 18%. Это увеличение связывают с ростом продаж потребительской электроники — в особенности телевизоров, смартфонов и бытовой техники.

Операционная прибыль составила $42,9 мрлрд (+43% за год), а наибольший рост по этому показателю продемонстрировало полупроводниковое подразделение (+52%). На улучшение показателей не повлияли даже проблемы с цепочками поставок, ограничивающие производство оперативной памяти и флэш-накопителей.

Капиталовложения Samsung Electronics в прошлом году достигли $40,2 млрд из которых $36,3 млрд компания направила на полупроводники, а еще $2,1 млрд — на дисплеи.

По прогнозам, в 2022 году Samsung ожидает дальнейшего роста в дисплейном сегменте, в том числе за счёт продажи матриц QD-OLED для телевизоров/мониторов и складных панелей для смартфонов.

Напомним, ранее Samsung Electronics и Toshiba практически одновременно заявили о возобновлении работы на простаивающих заводах, которые выпускают полупроводниковые элементы. В SE сообщили, что ее полупроводниковый завод в китайском городе Сиане "вернулся к нормальной работе" после нескольких недель сбоев из-за жестких карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, и ограничений на поездки в этом районе. Предприятие производит чипы памяти NAND, широко используемые в смартфонах, а также в компьютерах для дата-центров.