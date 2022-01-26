Дефицит чипов: заводы Toshiba и Samsung возобновляют работу, но проблема сохранится

Samsung Electronics и Toshiba практически одновременно заявили о возобновлении работы на простаивающих заводах, которые выпускают полупроводниковые элементы. Об этом сообщает MarketWatch.

Toshiba Electronic Devices & Storage Corp. заявила, что производство на полупроводниковом заводе в городе Оита, на юге Японии, частично возобновилось после остановки из-за сильного землетрясения в регионе. Это предприятие выпускает полупроводники для автопроизводителей.

Компания Samsung Electronics сообщила, что ее полупроводниковый завод в китайском городе Сиане "вернулся к нормальной работе" после нескольких недель сбоев из-за жестких карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, и ограничений на поездки в этом районе. Предприятие производит чипы памяти NAND, широко используемые в смартфонах, а также в компьютерах для дата-центров.

Эти решения в какой-то степени снизят текущую глобальную нехватку полупроводников, но большинство участников отрасли ожидает, что трудности с поставками сохранятся в течение всего 2022 года, а также в 2023-м.

Министерство торговли США заявило во вторник, что недавний опрос 150 американских компаний показал: их запасы полупроводников в конце 2021 года сократились в среднем до пяти дней поставок по сравнению с 40 днями в 2019 году из-за резкого роста спроса на такие устройства, как смартфоны, телевизоры или электромобили.

Дефицит чипов возник в последние два года после того, как пандемия коронавируса привела к глобальной нехватке микропроцессоров. Это вызвало увеличение сроков поставки ряда продукции, включая автомобили и PlayStation 5.

Так, в конце 2021 года из-за нехватки электронных комплектующих были вынуждены временно остановиться заводы-автопроизводители Skoda Auto Volkswagen, расположенные в Чехии. В октябре того же года в Японии производство автомобилей остановили все 14 заводов Toyota.