Skoda вынуждена приостановить заводы в Чехии из-за нехватки чипов

Чешские заводы Skoda Auto Volkswagen не будут работать с 23 декабря 2021 года до 10 января 2022 года, сообщает Reuters.

Это связано с перебоями в поставках запчастей — нехваткой электронных комплектующих, от которой страдают автопроизводители всего мира.

Официальный рождественский отдых для сотрудников чешского автопроизводителя продлится до 1 января 2022 года, а остальные дни будут оформлены как вынужденный простой, во время которого работникам будут выплачивать 80% от зарплаты.

В результате этого спад производства компании в декабре составит до 25%. Пауза также скажется на наличии автомобилей марки Skoda в сети сбыта.

В 2021 году автомобильные компании страдают от нехватки микросхем. В последние несколько месяцев многие из них были вынуждены принять болезненные решения, связанные с производственными операциями. Некоторые заводы приостановили производство, другие продолжали выпускать автомобили без определенных систем, таких как сенсорные экраны, сиденья с подогревом.

В итоге прогнозируется, что за 2021 год автопроизводители выпустят на 7,7 млн автомобилей меньше, чем планировали изначально. Эксперты считают, что компании-производители могут потерять $210 млрд.

Но есть новости, которые обнадеживают представителей автомобильной промышленности. Пять крупных производителей микросхем подтвердили увеличение запасов за последние два месяца. Речь идет о Renesas Electronics, Infineon, NXP Semiconductors, STMicroelectronics и Texas Instruments.