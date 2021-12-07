Производители чипов для автомобилей наращивают объемы производства

Крупнейший дефицит микросхем в истории автомобильной промышленности становится уже не таким острым. Ведущие производители чипов заявили об увеличении запасов на складах, сообщает Autoevolution.

В 2021 году автомобильные компании страдают от нехватки микросхем. В последние несколько месяцев многие из них были вынуждены принять болезненные решения, связанные с производственными операциями. Некоторые заводы приостановили производство, другие продолжали выпускать автомобили без определенных систем, таких как сенсорные экраны, сиденья с подогревом.

Но в отчете из Тайбэя есть новости, которые обнадеживают представителей автомобильной промышленности. Пять крупных производителей микросхем подтвердили увеличение запасов за последние два месяца. Речь идет о Renesas Electronics, Infineon, NXP Semiconductors, STMicroelectronics и Texas Instruments.

Но производители автомобилей опасаются, что новая волна кризиса с микросхемами произойдет уже первые месяцы 2022 года — ее могут вызвать восстановление мировой экономики или изменение динамики распространения коронавируса.

Напомним, к дефициту микросхем для автомобилей привели пожар на крупной фабрике по производству микросхем Renesas Electronics и ковидные ограничения.

В итоге прогнозируется, что за 2021 год автопроизводители выпустят на 7,7 млн автомобилей меньше, чем планировали изначально. Эксперты считают, что компании-производители могут потерять $210 млрд.

Это повлияло и на украинский рынок. Теперь, чтобы купить новое импортное авто, необходимо выстоять от четырех до семи месяцев очередь на него в автосалоне. В результате резко возрос спрос на бывшие в употреблении машины.

На автовторичку также влияет и фактор усиленных карантинных ограничений — из-за введенных ограничений на поездки в общественном транспорте для невакцинированных украинцев среди них выросло число желающих купить недорогую подержанную машину. Эксперты считают, что тренд на удорожание импортных б/у легковушек продлится и в следующем году.