Apple добавила возможность разблокировать iPhone лицом в маске

Компания Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 15.4 для разработчиков, в которой добавили возможность настроить Face ID для распознавания лица в защитной маске.

Об этом пишет Mac Rumors.

Совсем недавно Apple выпустила релизную сборку iOS 15.3, но при этом уже начала тестировать iOS 15.4. Первая бета-версия серьезно упростила жизнь пользователям iPhone 12 и 13, использующим Face ID.

Как сообщается, Apple переработала свою фирменную систему распознавания лица Face ID. Изменения потребовались в связи с эпидемиологической обстановкой в мире — пошел третий год с момента начала пандемии коронавируса, а маска на лице всё так же является необходимым атрибутом в общественных местах.

При разработке системы Face ID Apple никак не могла предвидеть такое положение, поэтому "яблочный" сканер лица получает новые доработки — причем не впервые.

Ранее Apple уже внедряла возможность добавить в iPhone свое лицо в маске, чтобы улучшить качество сканирования, а также привнесла связку с Apple Watch — если поблизости были "яблочные" часы, надетые на руку, iPhone разблокировался мгновенно.

Однако и этого оказалось мало — далеко не все носят Apple Watch. Поэтому в последней iOS 15.4 beta 1 компания добавила в Face ID новый режим: теперь сканер может распознавать зоны вокруг глаз, которые являются уникальными у каждого человека. При этом смартфон предупреждает, что наиболее точное сканирование возможно только если лицо ничем не скрыто.

Новый пункт меню появился в "Настройках" → "Face ID и код-пароль" и называется «Использовать Face ID в маске».

Важный нюанс: похоже, пока что фишка появилась только в линейках iPhone 12 и iPhone 13.

Помимо масок, система Face ID в iOS 15.4 стала лучше распознавать своего владельца в очках - как прозрачных, так и солнцезащитных. Однако если вы захотите воспользоваться сразу двумя этими настройками, то ничего не получится: Apple предупреждает, что распознавание лица в солнцезащитных очках в режиме "В маске" не поддерживается. При этом обычные прозрачные очки не создадут никаких проблем.

Ранее сообщалось, что Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию, которая позволит принимать платежи и сможет полностью заменить терминалы.