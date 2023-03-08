Adidas ожидает первый годовой убыток за последний 31 год: повлиял скандал с Канье Вестом

Немецкая компания Adidas прогнозирует до 700 млн евро годового убытка по итогам 2023 года, что может стать первым убытком фирмы за 31 год. Об этом сообщает Financial Times.

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Предполагается, что общие продажи в текущем году упадут "высокими однозначными темпами".

На это повлияет решение группы разорвать связи с рэпером Канье Вестом (в октябре 2022 года компания пошла на этот шаг из-за антисемистских высказываний музыканта). Ожидается, что это уничтожит 1,2 млрд евро годового дохода и может привести к убыткам в 500 млн евро, если бренд Yeezy не сможет продать оставшийся запас кроссовок.

В прошлом году товарные запасы выросли на 49% – до 6 млрд евро, включая непроданные кроссовки Yeezy стоимостью 400 млн евро. В Adidas еще не решили, что делать с непроданными запасами Yeezy: рассматриваются варианты от уничтожения продукции до ее продажи и пожертвования вырученных средств на благотворительность.

В конце 2022 года Adidas получила квартальные операционные потери. Убыток в четвертом квартале в размере 724 млн евро был лучше, чем ожидания аналитиков об убытке в 782 млн евро, но 50-процентное падение продаж в Китае за этот период было "намного выше, чем ожидалось".

В целом в 2022 году продажи выросли на 1% без учета колебаний курса валют, а чистая прибыль упала на 70% – до 638 млн евро.