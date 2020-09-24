Не производя грузовые вагоны в Украине, наша экономика теряет миллиарды, — эксперт

Минэкономразвития разрабатывает программу кардинального обновления железнодорожной отрасли страны на ближайшие 10 лет, сообщает ИА "Украинские новости".

"Задачами является повышение экономической эффективности и уровня безопасности перевозок, а также защита национальных интересов. Результатом должны стать сохранение рабочих мест, возрождение вагоностроительной отрасли и поддержка добавленной стоимости смежных отраслей экономики", — прокомментировал глава МЭРТ Игорь Петрашко.

По словам министра, результатом должно стать обновление парка грузовых вагонов, а также дополнительный рост ВВП от 2,7% в год.

Программа в частности предусматривает стимулирование развития отечественных производителей грузовых вагонов. Речь идет о гарантированных госзаказах и поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей путем компенсации процентной ставки по кредитам на покупку грузовых вагонов.

В течение последних лет украинские потребители активно покупали отслужившие свой срок вагоны в странах СНГ, прежде всего — в России.

Директор департамента снабжения Aurum Group Евгений Кочергин уточняет, что грузовой полувагон в состоянии, близком к аварийному, обходится украинскому покупателю в среднем $10 тыс. — это притом что аналогичный новый вагон у отечественного производителя стоит около $60 тыс.

Импорт старых вагонов в Украину с 2015 года составил около 19,7 тыс. единиц, доля РФ превысила 90%. На покупку б/у вагонов отечественные потребители за пять с небольшим лет потратили почти $200 млн. За то же количество вагонов (только новых) украинским производителям могли бы заплатить в 6 раз больше — т.е. около $1,2 млрд.

Кочергин подчеркивает: отказываясь от производства грузовых вагонов в Украине, экономика нашей страны ежегодно несет миллиардные потери. По его оценкам, сумма невложенных в отечественное вагоностроение средств ежегодно составляет порядка 5 млрд грн, а с учетом смежных отраслей общий оборот денежный массы мог бы составить около 15 млрд грн.

Зампредседателя комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский отметил важность направления бюджетных средств в экономику Украины.

"Грузовые вагоны имеют локализацию за 95% — запускается работа целой цепочки украинских предприятий", — отмечает Кисилевский. Над производством каждого вагона трудятся 125 тыс. человек.

По мнению парламентария, важно, чтобы при закупке крупной партии вагонов производственные цепочки были запущены именно в Украине, а не за рубежом.

Прямой эффект от строительства вагонов на украинских мощностях в течение 5 лет даст 106 млрд грн дополнительного производства, 7,3 млрд отчислений в бюджеты ежегодно, 14,8 тыс. рабочих мест в вагоностроении. Мультипликационный эффект составит 9,3% дополнительного роста ВВП, 36,3 млрд грн отчислений в бюджеты, до 30 тыс. рабочих мест во всех задействованных отраслях.

Сейчас вместо того, чтобы быть списанными, б/у вагоны в украинских реалиях проходят условный ремонт и возвращаются на пути с продлением срока службы до запредельных 35-40 лет, а иногда и больше.

Эксперты "ЦТС-Консалтинг" уточняют, что в Украине уже сейчас срочно нужно обновить порядка 120 тыс. грузовых вагонов. Другие источники говорят о более чем 90 тыс. (свыше 40% всего грузового парка страны), которые исчерпали граничные сроки эксплуатации и имеют статус "вагонов с продленными сверх норматива сроками".

При столь ощутимом дефиците в Украине в прошлом году было произведено немногим более 10 тыс. вагонов (данные "ЦТС-Консалтинг") — т.е. порядка 8,5% реальных потребностей рынка. Наиболее крупными производителями стали Крюковский вагоностроительный завод (5237 единиц) и "Днепровагонмаш" (1939 грузовых вагонов). Такие заводы, как Стрыйский вагоноремонтный, Верхнеднепровский машиностроительный, "Полтавахиммаш", выпустили от нескольких до тридцати вагонов.

По словам Кисилевского, УЗ уже полтора года не занимается обновлением вагонного парка и сократила объемы закупки вагонов в 150 раз.

Очевидно, что упомянутые выше 90-120 тыс. единиц — это и есть тот резерв, который может стать драйвером для вагоностроительной отрасли и экономики страны в целом, учитывая кумулятивный эффект от вагоностроения на другие производственные сферы. Вопрос лишь в наличии в Украине политической воли, способной запустить маховик собственного производства грузового подвижного состава.