Без токсичности: как ЮНИСЕФ и Ассоциация киберспорта предлагают охранять детей в играх

ЮНИСЕФ вместе с экспертами Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA) разработали и опубликовали советы по защите прав детей в сфере киберспорта и онлайн-игр. Об этом рассказали в пресс-службе UPEA.

Там отмечают, что вопрос набирает актуальность, поскольку по данным Центра спорта и прав человека, из-за карантина дети стали чаще играть в онлайн-игры. При этом ожидается, что аудитория esports-мероприятий в 2020 году составит 495 млн человек, соответственно, количество молодежи среди участников этих мероприятий увеличится.

В Детском фонде ООН уверены, что советы могут быть полезны самым разным компаниям гейм-индустрии: разработчикам, издателям, дистрибьюторам, платформам для киберспортивных компаний, стриминговым сервисам и так далее. "Рекомендации основаны на глобальном документе ЮНИСЕФ, который увидел свет еще в июле этого года. В сотрудничестве с ключевыми игроками мы адаптировали его к местному контексту", — отметила глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Мы, как представители индустрии киберспорта, чувствуем свою ответственность за безопасное пребывание детей онлайн и считаем, что эти рекомендации помогут сделать киберспорт более безопасным для детей", — добавил председатель правления UPEA Александр Кохановский.

Эксперты организаций изложили советы бизнесу в виде вопросов: ответив на них, компании смогут лучше понять, как именно их игры влияют на детей, и на какие моменты необходимо обратить внимание.

"Рекомендации охватывают все сферы, в которых присутствуют дети онлайн. Этот вопросы продолжительности пребывания их в сети, контроля и соблюдения возрастных ограничений, толерантности и репрезентации детей в играх, избегания токсической коммуникации из-за блокирования нежелательного общения и борьбы с угрозой сексуального насилия", — подчеркивают в Ассоциации киберспорта.

Там добавляют, что документ также определяет ключевые аспекты возможного коммерческого влияния на детей — через регулирование моделей монетизации, рекламных технологий и защиты персональных данных.

Создатели рекомендаций предлагают разработчикам ставить вопросы к своим продуктам. Например, такие, которые могли бы решить вопросы инклюзивности: прилагаете ли вы осознанные усилия для введения разнообразных персонаже? Прикладываете ли вы осознанные усилия, чтобы игры и социальные функции были разработаны таким образом, чтобы они были привлекательными как для мальчиков, так и для девочек? Можно ли настроить персонажей в вашей игре так, чтобы игроки могли выбирать, какой вид будет иметь их персонаж (например, пол или цвет кожи при необходимости)? Употребляете ли вы необходимых мер, чтобы избежать создания сексуально привлекательного дизайна персонажей-детей в игре?

Озабочены в ЮНИСЕФ и UPEA и токсичной средой в играх. Они предлагают создателям игр продумывать системы, в которых игрок сможет блокировать или отключать нежелательных пользователей. Или создавать механизмы, с помощью которых игроки смогут безопасно и конфиденциально сообщать о нежелательном поведении других участников игры. При этом среди вопросов, которые задают авторы рекомендаций: отслеживаете ли вы свои процессы реагирования на сообщения? Есть ли у вас процессы, которые гарантируют, что механизм не будет использован для запугивания? Публикуются ли в программах киберспортивных мероприятий рекомендации для сообщества/кодексы поведения?

Кроме того, остро стоит в документе вопрос возраста игроков. Компаниям предлагается учитывать во время разработки, эксплуатации и получения прибыли с игр, как игроки в возрасте 18 лет могут пострадать от влияния не только контента, но и взаимодействия с сообществом, а также обработки персональных данных.

Также в организации сообщили, что в ближайшее время ЮНИСЕФ и UPEA проведут исследование, чтобы изучить поведение украинских подростков в онлайн-играх. По его результатам должны разработать материалы с советами о том, как родителям говорить с детьми об онлайн-играх, как играть безопасно и как использовать игры для личностного развития детей.

Напомним, Украинскую профессиональную киберспортивную ассоциацию создали в сентябре 2020 года — в планах организации дать возможность каждому украинцу стать частью киберспортивной экосистемы, а также построить связь между государством, любительскими и профессиональными уровнями для развития и популяризации киберспорта в Украине.