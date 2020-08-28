Новости компаний 7 часов назад

Безупречная доставка из Китая: миф или реальность?

Выгода прямых закупок в Китае очевидна не только для предпринимателей, а и обычных потребителей. На китайских просторах можно найти фактически все, при этом вполне достойного качества

Безупречная доставка из Китая: миф или реальность? Безупречная доставка из Китая: миф или реальность?

Сегодня встретить товары из Китая можно практически в любом магазине, независимо от категории. Отечественные предприниматели закупают в Поднебесной практически все, начиная от незначительных безделушек, и заканчивая крупной бытовой техникой. А все потому, что за последние 10 лет китайская индустрия совершила значительный прорыв в развитии и сумела реорганизовать свое производство. Что в итоге привело к повышению качества производимой продукции и снижению затрат на производство.

Прямые поставки от производителя

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Выгода прямых закупок в Китае очевидна не только для предпринимателей, а и обычных потребителей. На китайских просторах можно найти фактически все, при этом вполне достойного качества. Особой популярностью пользуются:

  • косметические товары;
  • бытовая электроника и гаджеты;
  • брендовая одежда и обувь;
  • инструменты и автотовары.

Однако покупки на интернет-платформах, таких, как "Таобао", "Тмол" и других, связаны с определенным риском.

Вам могут по ошибке или умышленно отправить товар, который не соответствует описанию или имеет брак. Поэтому такие покупки лучше осуществлять через посредника или с помощью надежной компании-перевозчика. В нашей стране самая лучшая экспресс доставка из Китая у транспортно-логистической организации Meest China. Они не только гарантированно доставят ваш товар в полной целости и невредимости, а и при необходимости выполнят проверку.

Как заказать доставку

Чтобы стать клиентом компании и пользоваться всем спектром оказываемых услуг, достаточно зарегистрироваться в системе. Для этого необходимо указать реальные данные, такие как:

  • фамилия, имя, отчество;
  • мобильный номер телефона;
  • адрес получателя.

После регистрации вам откроется доступ к личному кабинету, где можно добавлять отправления, заказывать услуги и производить оплату. А отследить посылку из Китая по трек-номеру можно, перейдя по этой ссылке: https://meest.cn/ru/tracking.

Преимущество доставки с компанией Meest China

Действительно, надежного и честного перевозчика сегодня найти достаточно сложно. Ведь далеко не каждая организация располагает собственным транспортом и логистическим коридором, штатом квалифицированных сотрудников и современным складом на территории Китая. А Meest China обладает всем необходимым, да к тому же предлагает потребителям вполне адекватную стоимость своих услуг, среди которых:

  • консолидация отправлений;
  • проверка на соответствие и брак;
  • дополнительная упаковка;
  • доставка до дверей адресата.

Если хотите быть уверенными, что ваше отправление прибудет строго в указанный срок, без задержек на таможне и прочих форс-мажорных обстоятельств, не стоит даже раздумывать! Обращайтесь к нам, мы с радостью поможем вам получить желаемое в самые короткие сроки!

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