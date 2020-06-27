Транспорт 10 минут назад

Bugatti выпустит супердорогой спортивный гиперкар в единственном варианте

Автомобиль со съемной крышей получит собственное имя и будет стоить девять млн евро

Фото: Supercar Blog Фото: Supercar Blog
Фото: Supercar Blog

Спустя четыре года после дебюта модели Chiron компания Bugatti запланировала выпуск версии со съемной крышей в единственном экземпляре.

Как сообщает Мотор, родстер Bugatti Veyron Grand Sport был представлен в 2006 году, всего через год после премьеры купе.

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По информации издания Supercar Blog, модель гиперкара со съемной крышей получит собственное имя и будет стоить девять млн евро, не считая налогов.

Таким образом, родстер Chiron станет дороже модели Centodieci (8 млн евро), чей тираж ограничен 10 единицами, но дешевле штучного La Voiture Noire (11 млн евро).

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Другие подробности о модели пока не раскрываются, но не исключено, что производитель не ограничится съемными панелями крыши — возможно, что Bugatti переделает дизайн автомобиля более кардинально.

Родстеры Veyron Grand Sport и Veyron Grand Sport Vitesse были выпущены в количестве 150 экземпляров.

Напомним,в мае прошлого года спортивные автомобили Bugatti Veyron, на которых ездят полицейские эмирата Дубай, включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Таким образом, Книга рекордов Гиннеса признала дубайские Bugatti Veyron самыми быстрыми полицейскими автомобилями в мире.

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