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Бизнес
Дата публикации

Цены на золото взлетели до годового максимума

Цены на золото взлетели до годового максимума
Стоимость повышается на фоне резкой эскалации геополитической напряженности.. Фото: AFP/dpa

22 февраля наблюдается рост цен на золото, которые приближаются к рекордным отметкам с января прошлого года, сообщает MarketWatch.

По данным издания, стоимость основного драгметалла повышается на фоне резкой эскалации геополитической напряженности.

В частности, апрельские фьючерсы на золото в ходе торгов на бирже Comex повысились в цене на 0,64%, до $1912 за унцию.

При этом с начала года золото подорожало на 4,4%.

В то же время фьючерсы на серебро выросли в цене почти на 1% и составили $24,235 за унцию, обновив пик четырех недель.

Ранее сообщалось, что 1 февраля стоимость золота на мировых рынках увеличилась, преодолев отметку в 1 800 долларов за унцию.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

После этого на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что российский президент поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силами".

Автор:
Дмитрий Нарожный