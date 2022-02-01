Цены на золото растут из-за политической напряженности в мире — СМИ

1 февраля стоимость золота на мировых рынках увеличилась, преодолев отметку в 1 800 долларов за унцию, сообщает “Прайм”.

Согласно данным торгов и комментариям аналитиков, цена на драгметалл подскочила на фоне напряженности на международной арене.

По состоянию на 06:40 по киевскому времени цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1801,4 доллара за тройскую унцию.

При этом мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,66%, до 22,54 доллара за унцию.

"Повышенная внешнеполитическая напряженность может поддержать спрос на актив-убежище, помогая смягчить "падение" золота в свете ужесточения политики ФРС", — заявили аналитики Daily FX, передает Wall Street Journal.

Золото традиционно является ресурсом, который инвесторы предпочитают приобретать при возникновении сложных и сомнительных ситуаций.

В последнее время спрос на такие активы поддерживается видимой международной напряженностью, инициируемой высказываемыми опасениями по поводу войны между Россией и Украиной.

В центре внимания инвесторов также будут находиться заседания Европейского и британского центробанков в четверг. В случае повышения учетных ставок спрос на национальную валюту вырастет, а на драгоценный металл снизится.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с помощью технологий канадского стартапа Excir будут добывать золото, серебро, палладий и медь из электронных отходов.

Напомним, в 2021 году Индия импортировала в два раза больше золота, чем в 2020-м году, из-за низких цен на металл и возобновления свадеб, которые ранее были отложены на 2021 год.