В 2021 году Индия импортировала золота на рекордную сумму в $55,7 млрд

За прошлый год Индия импортировала в два раза больше золота, чем в 2020-м году из-за низких цен на металл и возобновления свадеб, которые ранее были отложены на 2021 год, передает Reuters.

Издание, ссылаясь на собственный источник в правительстве Индии, сообщает, что в натуральном выражении страна импортировала 1050 тонн золота в 2021 году, что является максимальным показателем за последнее десятилетие, и намного больше, чем 430 тонн, импортированных в 2020 году.

В 2020 году Индия купила золота на сумму $22 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году — $53,9 млрд.

Оптовый торговец золотом из Калькутты рассказал изданию, что в Индии золото считается неотъемлемой частью приданого невесты, а также является популярным свадебным подарком, поэтому в прошлом году спрос был высоким, поскольку многие свадьбы были перенесены на 2021 год с 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Аджмера добавил, что корректировка цен сделала золото более доступным для розничных покупателей в Индии в начале прошлого года, что также стимулировало рост импорта.

Напомним, что в Великобритании с помощью технологий канадского стартапа Excir будут добывать золото, серебро, палладий и медь из электронных отходов.