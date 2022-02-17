Драгоценные активы. Стоит ли украинцам вкладываться в золото или платину в водовороте кризиса

Сейчас цена золота составляет максимум $1,85 тысяч за тройскую унцию (31,1 г). В течение года оно подорожало на 4,5%. Впрочем, инвесторы рассматривают покупку драгоценных металлов как инструмент хеджирования рисков, жесткий защитный актив, а не как инвестиции в целях получения высокой прибыли.

Серебро, наоборот, за тот же 2021 год подешевело на 12,3% — до $24. Платина также упала в цене на 15% — до $1 тыс. Палладий сегодня стоит ориентировочно $2,27 тысяч за тройскую унцию, подешевев на символические проценты.

Золото традиционно считалось "защитным" активом. В период инфляционных всплесков и кризисов спрос на него увеличивался, вызывая рост цен. Однако в последние годы это правило, кажется, больше не работает.

Ценовая динамика золота за последние 12 месяцев

Ценовая динамика серебра за последние 12 месяцев

Ценовая динамика платины за последние 12 месяцев

Ценовая динамика палладия за последние 12 месяцев

Как напоминает в комментарии Delo.ua зампредседателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин, последний всплеск котировок отмечался летом 2020 года и был вызван ожиданием глубокого экономического кризиса из-за пандемии.

Однако после этого стоимость тройской унции стабилизировалась в диапазоне $1750-1850.

"Интересно, что сейчас, когда в США ежемесячно обновляется рекорд инфляции, котировки практически не меняются. В начале февраля 2022 года унция золота стоит ровно столько, сколько год назад", — говорит он.

И все это при том, что за последние 12 месяцев ситуация радикально изменилась. Как и риторика ФРС. Это может означать, что у золота в качестве защитного актива появились конкуренты.

Почему металлы прекращают быть удачной инвестицией

Понятно, что пока рано делать слишком смелые и однозначные выводы. Однако уже сейчас классическая модель, в рамках которой золото следует четко в фарватере долларовой инфляции, как минимум корректируется, утверждает Карчажкин.

По его словам, даже если опустить это наблюдение, вряд ли банковские металлы можно рассматривать удачным инвестиционным инструментом для небольших вложений на короткие сроки.

Это две главные причины. Во-первых, покупка и продажа физического золота связаны с большими комиссионными расходами, которые могут значительно дисконтировать доходность. Во-вторых, как уже говорилось выше, их доходность символическая. И то если повезет.

Именно по этим причинам инвесторы все больше склоняются к тому, чтобы использовать драгоценные металлы как способ хеджирования — ограничение рисков, финансовую защиту своих позиций в неблагоприятных условиях.

"В этом контексте корректнее рассматривать покупку банковских металлов как инструмент хеджирования рисков, жесткий защитный актив, а не как инвестиции с целью получения высокой прибыли. Металлы всегда можно продать", — объясняет замглавы Юнекс Банка.

По мнению эксперта, инвестиции в физические банковские металлы далеко не самое лучшее решение. Впрочем, существует вероятность, что в следующем году картина золота изменится, и главным двигателем этого будет мировая инфляция.

Почему золото может подорожать в следующем году на 20%

У США рекордная инфляция. Украина и страны еврозоны не исключение. Как говорит в комментарии нам советник главы Мегабанка Андрей Львов, настроенный не так скептически, как Карчажкин, золото всегда было мерилом инфляции, а цены будут только расти.

Стоимость золота будет зависеть от двух факторов. Первый — повышение учетной ставки регуляторами по всему миру.

"Если ставку повысят, мы забудем об эре дешевых денег. В таком случае золото практически не подорожает. Если же центробанки и дальше будут печатать деньги, удерживая дешевые ставки, золото взлетит в цене гораздо выше", — прогнозирует Львов.

Впрочем, не стоит забывать о международном напряжении и рыночных спекулянтах.

"Около 7,5% — это тот минимальный порог, который мы уже сегодня закладываем по поводу подорожания золота на этот год. Если же появится ощутимая спекулятивная составляющая или геополитические взрывы, это подорвет стоимость золота на 10-15%. Наш максимум — 20%", — признается он.

Серебро, платина и палладий тоже не плетутся в хвосте

Андрей Львов учитывает, что если золото — это скорее драгоценный металл, то серебро, платина и палладий — металлы промышленные. Сырьевые рынки и стоимость транспортировки сегодня глобально растут (например, датская Maersk повысила стоимость перевозок на 70%).

Все это будет закладываться в стоимость продукции, прежде всего электроника. Поэтому, согласно прогнозам банкира, будет расти и спрос на эти товары, поскольку людям свойственно в такой ситуации их приобрести, пока не подорожали еще больше.

Приведем другой пример. Сегодня, когда стремительно развивается производство электротехники, из всего добытого ежегодно в мире серебра более 80% идет как раз на ту же промышленность. Только 10% используют ювелиры, а остальное скупают банки и население.

Что касается платины, без которой не обойтись в производстве обмоточной проволоки, термопара, печи электросопротивления, контактов, электродов и т. д., то по всему объему на промышленность уходит более 90%. То же касается и палладия, который часто используют для покрытия конденсаторов.

"Серебро, платина и палладий еще и сырьевые металлы, поэтому на них накладываются дополнительные факторы влияния на цену. Если золото, согласно нашим прогнозам, может подорожать максимум на 20%, то тройка этих металлов еще больше", — считает Львов.

Впрочем, озвучивать более точные прогнозы по этим металлам он отказался. Судить рано. В конце концов, на их стоимость повлияет и выход из рецессии китайской экономики, которая стоит именно на производстве электроники.

"Я хотел бы акцентировать внимание на том, что решение о любых инвестициях должно приниматься исключительно инвестором, потому что именно он рискует. Если вы уверены в быстром ралли на рынке драгоценных металлов — нужно инвестировать", — подчеркнул Карчажкин.

Если такой уверенности нет, а решение принимается только из непонятного пиетета к золоту, то лучше поставить его на паузу и немного времени посвятить анализу. Только потом принимать окончательное решение.