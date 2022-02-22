Ціни на золото злетіли до річного максимуму

22 лютого спостерігається зростання цін на золото, що наближаються до рекордних позначок із січня минулого року, повідомляє MarketWatch.

За даними видання, вартість основного дорогоцінного металу підвищується на тлі різкої ескалації геополітичної напруженості.

Зокрема, квітневі ф'ючерси на золото під час торгів на біржі Comex зросли в ціні на 0,64%, до $1912 за унцію.

При цьому з початку року золото подорожчало на 4,4%.

У той же час ф'ючерси на срібло виросли в ціні майже на 1% і склали $24,235 за унцію, оновивши пік чотирьох тижнів.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого вартість золота на світових ринках збільшилася, подолавши позначку 1 800 доларів за унцію.

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

Після цього на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що російський президент доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в ДНР і ЛНР російськими збройними силами".