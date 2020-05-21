Цифровая газодобыча: в ДТЭК "Нефтегаз" созданы виртуальные рабочие станции

В ДТЭК "Нефтегаз" реализован проект по созданию виртуального сервера — специализированных графических станций, которые значительно повышают эффективность и безопасность процесса моделирования месторождений.

Виртуальный сервер создавался, в первую очередь, для специалистов по геологии и разработке ДТЭК "Нефтегаз", которые строят 3D-модели месторождений в программном комплексе Petrel и работают с данными объемом более сотни гигабайт.

Применение виртуального сервера значительно повышает уровень взаимодействия в процессе моделирования месторождений. Теперь над одним 3D-проектом могут последовательно работать специалисты, находящиеся в разных офисах компании, а также внешние эксперты. Доступ к данным можно мгновенно получить с любого компьютера, в любое время, из любого офиса, а также быстро обменяться этой информацией с коллегами, не тратя время на физическое копирование.

Новое решение также обеспечивает централизованное резервное копирование данных, что повышает уровень информационной безопасности и минимизирует риск потери данных. Третье преимущество — повышение скорости расчетов и моделирования месторождений и, как следствие, — увеличение эффективности.

Проект реализован ІТ-специалистами ДТЭК совместно с командой ДТЭК "Нефтегаз". В нем использовалось оборудование Hewlett Packard и технология VDI VmWare Horizon — virtual desktop infrastructure. Руководитель департамента ІТ инфраструктуры ДТЭК Денис Гарькавый также отметил, что при создании виртуального сервера был изменен подход к работе с данными с распределенного, когда обработка информации ведется на рабочих станциях пользователей, на централизованный: "Особое значение технология VDI приобретает для обеспечения непрерывности бизнеса, так как позволяет получать безопасный доступ к данным и продолжать работу в дистанционном режиме. За этой технологией — будущее рабочих мест пользователей и удаленной работы".

Иван Гафич, директор по разведке и перспективному развитию ДТЭК "Нефтегаз" подчеркнул: "С помощью виртуального сервера удалось не только всецело реализовать полный цикл удаленной работы с данными и использования специализированного программного обеспечения, но и добиться значительной гибкости рабочего процесса, ускорить взаимодействие между командами и повысить продуктивность работы. В итоге, даже в условиях карантина нет ограничений для выполнения задач по 3D-моделированию месторождений и анализу результатов, что позволяет геологам и разработчикам месторождений работать в полном объеме".

Далее проект виртуального сервера будет расширен для других подразделений ДТЭК "Нефтегаз" уже в рамках программы цифровой трансформации MODUS и ее направления "Цифровое месторождение".

"Сегодня цифровая трансформация — это необходимый шаг для эффективности и конкурентоспособности предприятия в глобальной цифровой экономике. С 2018 года мы работаем над комплексной трансформацией всех направлений бизнесов ДТЭК. В рамках "Цифрового месторождения" мы планируем внедрять лучшие технологии для повышения качества стратегии разработки месторождений, поддержания оптимального режима эксплуатации скважин, надежности работы систем", – отметил Дмитрий Осыка, руководитель информационно-цифровых технологий и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

Справка

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

ДТЭК "Нефтегаз" — крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 г. добыто 1,66 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления — 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.