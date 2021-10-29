"Дарница" внедряет систему автоматического контроля качества упаковки лекарств

Фармацевтическая компания "Дарница" начала использовать систему Artwork Management Solution (ASM), которая будет в автоматизированном режиме проверять корректность информации в инструкциях и на упаковках лекарственных средств прямо на конвейере. Об этом сообщают в пресс-службе "Дарницы".

В компании отмечают, что подобный цифровой инструмент впервые используется в украинской фармацевтической отрасли.

"Компания "Дарница" как один из лидеров фармацевтической индустрии Украины понимает свою ответственность перед потребителями за корректность упаковки и инструкций к лекарствам. Именно поэтому мы первыми среди фармацевтических компаний Украины внедряем Artwork Management Solution с интегрированной системой Verify Proofreading от GlobalVision, гарантирующей корректность упаковки и инструкций к нашим лекарственным средствам", — заявил директор по регуляторным вопросам фармкомпании "Дарница" Александр Торгун.

Система ASM призвана значительно упростить трудоемкий процесс вычитки и корректуры, являющийся частью контроля качества. В "Дарнице" ожидают, что затраты времени на подобную редактуру благодаря автоматизации снизятся вдвое.

Кроме того, ASM должна устранить человеческий фактор и снизить процент лекарственных средств, которые отзываются с аптечных полок из-за ошибок в написании или несоответствия инструкций и надписей на упаковке.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания "Дарница" внедрила корпоративную социальную сеть Workplace для своих сотрудников.

Напомним, "Дарница" в течение шести месяцев текущего года вывела на рынок 12 новых брендов лекарственных средств для терапии заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем и управления болью.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому.

Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании — семья Загорий.