"Дарница" намерена довести капитализацию до $1 млрд, — Шимкив

Darnitsa Group намерена довести капитализацию группы до 1 млрд долларов. Об этом в интервью youtube-каналу Future Makers рассказал глава cовета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он уточнил, что сегодня стоимость компании оценивается в 550-600 млн долларов. И на данном этапе планов по продаже "Дарницы" пока нет. В то же время, в компании рассматривают перспективу выхода на азиатские рынки.

За последнее время в "Дарнице" провели ребрендинг и поменяли курс развития компании на создание международного бренда. Сейчас сотрудники работают в так называемых "офисах будущего". Само здание главного офиса в течение полутора лет реконструировали. По словам Дмитрия Шимкива, менеджмент компании стремится к созданию комфортного и креативного пространства для работников.

"Одна из задач, которые мы ставим, — это создание креативного пространства, в котором комфортно работать. И, соответственно, обращаем внимание на то, что искусство должно дополнять. У нас на разных этажах разная цветовая гамма, таким образом мы хотим сделать офис более динамичным", — рассказал Шимкив.

"Дарница" — крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, сертифицированный по EU GMP. В течение 2010-2020 годов компания инвестировала 1,218 млрд гривен в модернизацию и развитие производства. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности. Бренд "Дарница" входит в тройку самых дорогих брендов Украины по версии журнала "Корреспондент". Бенефициары компании — семья Загорий.