"Дарница" в течение 1 полугодия вывела на рынок 12 новых брендов лекарств

Фармацевтическая компания "Дарница" в течение 6 месяцев текущего года вывела на рынок 12 новых брендов лекарственных средств для терапии заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем и управления болью.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам генерального директора фармацевтической компании "Дарница" Андрея Обризана, новые лекарственные средства имеют подтвержденный в ходе клинических исследований профиль безопасности. Часть лончей создана в сотрудничестве с европейскими фармацевтическими производителями.

"Цель "Дарницы" — быстро выводить новые продукты в рынок и таким образом расширять доступность лечения для населения. В первом полугодии 2021 года мы на 10% увеличили инвестиции в R&D и по итогам года планируем выпустить 25 новых препаратов. В частности, 10 продуктов выйдут раньше запланированного срока благодаря диджитализации ряда процессов и переходу на электронный фармацевтический документооборот", — отметил он.

Обризан также добавил, что, в частности, в I полугодии компания в категории препаратов, отпускаемых без рецепта, вывела на рынок медицинские средства для лечения острых и хронических заболеваний бронхолегочной системы ("Дваце лонг", "Дваце 200"), устранения симптомов, связанных с аллергическим ринитом и крапивницей ("Эридез-Дарница"), и использования в составе комплексной терапии влажного кашля ("Ритоссе Плющ").

Новые препараты, по его словам, из рецептурного портфолио компании направлены на лечение деменции, обусловленной болезнью Альцгеймера ("Мемтек"), шизофрении и биполярного расстройства I типа ("Минтегра"), местное лечение инфекционных поражений и их предотвращение ("Веромистин").

Кроме того, в июле, напомнил генеральный директор "Дарницы", компания представила брендированную линейку "Дарфен", которая включает сразу четыре препарата в форме геля, пластырей и пероральных форм для борьбы с болью и воспалением у взрослых и детей от 3-х месяцев.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании — семья Загорий.

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