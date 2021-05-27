Бизнес 60 минут назад

"Дарница" внедряет систему цифрового управления персоналом SMART HCM

Выбранное решение увеличит эффективность HR-процессов и привлечения персонала и сократит затраты времени на оценку и обучение сотрудников

"Дарница" внедряет систему цифрового управления персоналом SMART HCM "Дарница" внедряет систему цифрового управления персоналом SMART HCM

Фармацевтическая компания "Дарница" разрабатывает проект внедрения системы SMART HCM для эффективного управления персоналом. Как сообщает пресс-служба компании, система функционирует на базе решения Microsoft Dynamics 365 и технологий искусственного интеллекта для автоматизации процессов рекрутинга, адаптации, обучения и оценки работников.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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По словам директора по управлению персоналом "Дарницы" Елены Соколовой, выбранное решение увеличит эффективность HR-процессов и привлечения персонала и сократит затраты времени на оценку и обучение сотрудников.

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"Цифровые технологии помогают нам строить правильные коммуникации с сотрудниками, эффективно противостоять новым вызовам и обеспечивать дальнейший рост "Дарницы ". Диджитализация процесса управления персоналом позволяет не только усилить эффективность команды, но и обеспечить индивидуальное внимание и заботу о каждом сотруднике", — отметила Соколова.

Она также добавила, что собственный цифровой ассистент, которого получают новые сотрудники, в полтора раза сократит период их адаптации и сделает более комфортной интеграцию в корпоративную среду.

В целом, по словам директора по управлению персоналом "Дарницы", SMART HCM охватывает подбор и взаимодействие с работниками, управление событиями, электронное обучение, развитие навыков и компетенций, геймификацию рабочих процессов и оценку. Система имеет удобный интерфейс и обеспечивает широкий набор каналов взаимодействия, в частности, веб-портал и чат-боты, а также открывает доступ пользователям к базе знаний, и благодаря интеграции с ERP системой SAP позволяет осуществлять рассылки и аккумулировать в персональном кабинете всю необходимую информацию.

"Диджитализация HR-функции является продолжением выбранной стратегии превращения" Дарницы" в 100% цифровую компанию", — добавила Соколова.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" вошла в рейтинг 25 компаний, которые стали лидерами диджитализации.

Фармацевтическая компания "Дарница" с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. Портфолио компании включает 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления — кардиология, неврология и решение проблем боли. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира.

 

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