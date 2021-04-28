Rozetka, Mastercard и "Дарница" вошли в рейтинг "Топ-25 лидеров диджитализации"

Фармацевтическая компания "Дарница", продуктовая IT-компания EVO, крупнейший маркетплейс страны Rozetka, бьюти-ритейлер MakeUp, а также представители других сфер, в том числе пищевой промышленности и АПК, вошли в рейтинг 25 компаний, которые стали лидерами диджитализации. Рейтинг составил журнал "Власть денег", сообщает портал "Деловая столица".

Авторы рейтинга отмечают, что в него включены как компании, специализирующиеся на выпуске цифровой продукции и предоставлении цифровых услуг, так и компании из различных отраслей экономики, успешно реализующие программы диджитализации и внедряющие цифровые технологии в своей деятельности.

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"При отборе учитывались масштабы деятельности в сфере диджитализации, ее важность для усиления технологического потенциала Украины, объемы соответствующих инвестиций, уже осуществленных и запланированных, готовность компаний к переходу на ведение бизнеса онлайн в условиях временных ограничений. Мы стремились представить в рейтинге по возможности широкий отраслевой спектр бизнеса", — говорится в публикации.

Авторы рейтинга отмечают, что, к примеру, "Дарница", которая является лидером на фармрынке Украины, в 2019 году провела ребрендинг и объявила о новой стратегии бизнеса. Компания строит международный бренд и нацелена на лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств, для чего поставила перед собой задачу трансформироваться с помощью цифровых технологий. К концу 2020-го, совместно с мировыми лидерами в области IT, компания реализовала проекты на сумму 100 млн грн. "Это повысило эффективность бизнес-процессов, а также обеспечило устойчивость и адаптивность компании в условиях новой реальности", — пишут журналисты. А в этом году "Дарница" реализует масштабный проект диджитализации процессов логистики и управления складом с привлечением технологий от мировых гигантов SAP, OpenText, SSI Schafer.

Компания "Агро-Регион", которая также вошла в рейтинг — один из флагманов агроинноваций в Украине. "В ходе запущенного несколько лет назад реформирования компании акцент был сделан на диджитализацию всех производственных и управленческих процессов.

Компания YASNO, являющаяся поставщиком в Украине электроэнергии и газа, по словам авторов рейтинга, постоянно совершенствует свои диджитал-сервисы (личный кабинет, мобильное приложение, чат-бот), а также внедряет инновационные решения для обслуживания клиентов. Например, поставщик одним из первых в Украине запустил голосового робота для приема показаний электросчетчиков и внедрил функцию оплаты за электроэнергию в Viber-боте YASNO-online.

"Диджитализация Rozetka позволила также дополнительно запустить туристический онлайн-сервис Rozetka Travel. На нем онлайн можно найти пакетные туры от крупнейших туроператоров Украины, причем тур можно сразу забронировать и купить на Rozetka. После покупки все нужные документы — от договора на обслуживание с туроператором, авиабилетов до медицинской страховки — появляются в личном кабинете покупателя", — говорится в публикации.

Также авторы рейтинга отметили, что, одна из главных целей рейтинга — подчеркнуть роль этих компаний в укреплении конкурентоспособности украинской экономики.