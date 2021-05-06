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"Дарница" — самый дорогой бренд в украинской фармацевтике

Стоимость бренда достигла $187,23 млн

"Дарница" — самый дорогой бренд в украинской фармацевтике "Дарница" — самый дорогой бренд в украинской фармацевтике

Фармацевтическая компания "Дарница" вошла в первую тройку самых дорогих брендов Украины. Бренд "Дарница" оценен в $187,23 млн. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал "Корреспондент". Кроме "Дарницы" в числе лидеров — компании из сферы телекоммуникаций, ритейла, продуктов питания и логистики — "Киевстар" ($225,48 млн), "Розетка" ($210,42 млн), "Моршинская" ($173,25 млн) и "Новая почта" ($170,01 млн). Еще один украинский фармпроизводитель — "Фармак" ($94,09 млн) также вошел в рейтинг, оказавшись на 31 месте из 50.

Авторы рейтинга отмечают, что главным показателем в его составлении было доверие клиентов к бренду.

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"Украинские компании стали менее восприимчивы к проблемам в экономике, а в кризис лидеры выигрывают по сравнению с догоняющими их. Потому что в трудные времена люди хотят доверять тем, кому они несут свои деньги. А доверие — это едва ли не  ключевая составляющая бренда, а стало быть, и его стоимости. Наибольший рост стоимости брендов продемонстрировала тройка лидеров — "Киевстар", "Розетка" и "Дарница". И неудивительно: в самую верхушку рейтинга попадают именно те компании, для которых бренд и его восприятие в обществе — не пустой звук", — отмечают авторы рейтинга.

Стоимость бренда "Дарниця" в сравнении с прошлогодним рейтингом, выросла со $179,2 млн в 2020 году, до $187,23 млн в нынешнем. "Фармак", наоборот, "просел": с $97,5 млн в 2020 году до $94,09 в нынешнем.

Напомним, в глобальном рейтинге фармацевтических компаний Pharma 1000 инвестиционного банка Torreya активы компании оцениваются в $360 млн. Кроме того, "Дарница" первой из украинских компаний стала членом всемирной организации по регуляторным вопросам RAPS — крупнейшей в мире организации специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров.

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