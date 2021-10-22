Бизнес 1 час назад

"Дарница" внедрила в работу корпоративную соцсеть от Facebook

К сети в течение месяца присоединилось почти 95% персонала

"Дарница" внедрила в работу корпоративную соцсеть от Facebook "Дарница" внедрила в работу корпоративную соцсеть от Facebook

Фармацевтическая компания "Дарница" внедрила корпоративную социальную сеть Workplace для своих сотрудников. Этот инструмент, разработанный Facebook, призван привлечь к информационному обмену внутри компании каждого работника и улучшить коммуникацию руководства с подчиненными. К сети в течение месяца присоединилось почти 95% персонала. Об этом сообщили в пресс-службе фармпроизводителя.

"Часть стратегии фармацевтической компании "Дарница" — развивать корпоративную культуру путем внедрения современных средств коммуникации. Важно строить внутренние коммуникации с позиции диалога, когда каждый имеет право голоса и чувствует свою причастность к общей цели", — отмечают в компании.

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Главной целью внедрения корпоративной соцсети в "Дарнице" называют привлечение к коммуникации в реальном времени всего персонала компании, независимо от этапа производства и дистрибуции лекарств. Часть сотрудников — люди, работающие в лабораториях, на складах или водителями — редко пользуются даже электронной почтой и общаются с узким кругом коллег. Сеть на основе интерфейса Facebook дает возможность каждому работнику участвовать в совместных обсуждениях или онлайн-мероприятиях, а также максимально оперативно узнавать рабочую информацию.

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"Внедрение такого современного средства коммуникации, как Workplace, для нас естественный и сознательный выбор на пути трансформации, готовности к будущему и обеспечения дальнейшего роста "Дарницы", — подчеркнула директор по управлению персоналом компании Елена Соколова. — Возможность открытого диалога между топ-руководством и сотрудниками, обмен идеями и новостями, возможность найти единомышленников или друзей по интересам — все это качественно меняет контекст, в котором работаем, к лучшему".

Сотрудники "Дарницы" уже оценили нововведение: количество активных пользователей достигает 97%. За месяц они оставили более тысячи сообщений и комментариев.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании — семья Загорий.

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