"Датагруп" увеличивает уровень защиты от DDoS-атак

"Датагруп" активно развивает сервис защиты от DDoS-атак. В 2020 году компания усовершенствовала услугу и существенно повысила уровень защиты сетей от атак различного типа и мощности.

Напомним, что в конце осени 2019 года компания "Датагруп" представила корпоративным клиентам новейшее комплексное решение в области кибербезопасности — DataProtect. С его помощью клиенты "Датагруп" из корпоративного и государственного секторов имеют возможность выбирать разноуровневые сервисы, в том числе защиту сети от DDoS-атак.

Компания использует инфраструктуру, подключенную к глобальной системе мирового лидера в области предоставления решений по защите от DDoS — NETSCOUT Arbor. Эта сверхмощная система использует информацию об атаках, собранную из различных уголков планеты, включая почти 40 % мирового интернет-трафика.

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"Осенью, во время презентации DataProtect, представители крупнейших компаний Украины говорили о возросшей мощности DDoS-атак на их бизнес. Хотя предыдущее решение "Датагруп" имело достаточный запас ресурсов для защиты клиентов, специалисты нашей компании зафиксировали этот клиентской запрос. И уже в начале нынешнего года мы вдвое увеличили уровень защиты, — говорит Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп". — Когда клиент покупает нашу услугу защиты от DDoS-атак, мы подключаем его интернет-канал к оборудованию, которое мониторит трафик. Также наши клиенты могут выбирать из предлагаемых специалистами "Датагруп" различных модулей: защищенный узел доступа к сети Интернет, SOC (Security Operations Center), защита электронной почты, веб-приложений и телефонии, сканирование на уязвимости, тестирование на проникновение".

Кроме инновационного программно-аппаратного обеспечения комплексных решений в сфере кибербезопасности, компания "Датагруп" располагает мощной командой специалистов и экспертов с многолетним опытом в этой области.

DataProtect от "Датагруп" является решением, которое не только эффективно защищает все компоненты IT-инфраструктуры и каналы передачи данных от известных и неизвестных угроз, но также интегрирует все системы ИБ в единую консоль для обеспечения мониторинга и аналитики.

"Датагруп" — всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома, лидер в сегментах передачи данных, международного транзита трафика и спутниковой связи. Также компания занимает лидирующие позиции на рынке телекоммуникаций для крупного бизнеса — 92% украинских банков являются клиентами "Датагруп". Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности — DataProtect.