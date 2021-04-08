Детский продюсерский центр Babyphotostars сделает вашего ребенка знаменитостью

Практически каждый современный ребенок мечтает о том, чтобы стать популярным среди сверстников. Дети активно следят за жизнью известных блогеров в ТикТоке и Инстаграме, и хотят как и они стать знаменитыми. Если вы поддерживаете стремление ребенка быть узнаваемым в социуме, попробуйте записать его в детский продюсерский центр Babyphotostars. О том, чем занимаются воспитанники известного украинского модельного агентства для детей вы узнаете в этом материале.

Продюсерский центр Babyphotostars — уникальное место, в котором специалисты в области медиа собрали талантливых детей разных возрастных групп от 0 до 14 лет. Здесь занимаются подготовкой детей к участию в различных кастингах от партнеров компании. Это могут быть кастинги для рекламы, кастинги для съемки обложки журнала, популярного телевизионного проекта или даже участие в съемках клипов, фильмов и рекламе модных брендов одежды.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал частью большой команды юных моделей? Оставляйте заявку на сайте продюсерского центра Babyphotostars и заполняйте анкету для участия в первом кастинге. Специалистам агентства не столь важна внешность вашего малыша, его рост и возраст. Для них главное — раскрыть таланты каждого воспитанника центра, и подготовить его к будущей карьере в области шоу-бизнеса.

О продюсерском центре сегодня знают практически везде. Филиалы агентства расположены в Киеве, Харькове и Одессе. Воспитанников центра Babyphotostars приглашают для участия в различных передачах, они выступают в качестве настоящих моделей на модных показах и снимаются для рекламы новых коллекций именитых украинских и зарубежных брендов. Дети проходят кастинги для съемок в фильмах и сериалах украинского производства. Они регулярно попадают на обложки журналов и рекламные борды в крупных городах.

Участники продюсерского центра с ранних лет окунаются в атмосферу медиа бизнеса. Постоянные кастинги и съемки позволяют им знакомиться с огромным количеством знаменитостей. Дети не только расширяют свой кругозор, но и учатся всем аспектам работы в шоу-бизнесе.

У центра Babyphotostars появился свой собственный канал на YouTube, куда будут выставлять самые интересные моменты со съемок различных проектов. Уже сейчас вы можете посмотреть закулисье съемок клипа Ирины Билык "Я умею любить", в котором принимали участие воспитанники детского агентства; а также фрагменты интервью детей с известным украинским актером и участником проекта "Танцы со звездами" Арамом Арзуманяном.