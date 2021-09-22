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Етностиль у трендах навчального року 2021/2022

Українці із задоволенням купують своїм дітям шкільний одяг в етностилі, тому що такі речі вже стали синонімом якості

Етностиль у трендах навчального року 2021/2022 Етностиль у трендах навчального року 2021/2022

Шкільна форма, яка підкреслює індивідуальний стиль и автентичність, у трендах навчального року 2021/2022. Вишиванки, сарафани, блузки, піджаки, декоровані геометричними, флористичними візерунками, виглядають ошатно, урочисто і школярам це подобається: вони почувають себе відповідальнішими, краще зосереджуються на робочих процесах.

Етностиль — глибокий зв’язок з традиціями і національне виховання молоді

Українці із задоволенням купують своїм дітям шкільний одяг в етностилі, тому що такі речі вже стали синонімом якості. Виробники, які працюють в цьому сегменті, добре знають, чого очікує покупець від товару, тому намагаються кожного року оновлювати колекції, покращувати асортимент.

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Етностиль — виклик часу:

  • знайомить дітей із надбанням нашої багатовікової культури;
  • розвиває смак, привчає до охайності, створює навкруги особливе естетичне середовище;
  • оберігає кращі традиції минулого, знайомить з різними техніками вишивки (низинка, хрестик, гладь, флористичний, квітковий орнамент).

В інтернет-магазині Панама можна оцінити різноманіття шкільної форми та колоритних сорочок в етностилі. На сторінці: https://panama.ua/categorys/89687/ ви знайдете новинки цього року і топові моделі, які користуються попитом незалежно від трендів.

Вишиванки — зручно, стильно, практично

вишиванка

Вишиті блузи і сорочки з довгими та короткими рукавами зазвичай виготовляють із натуральних матеріалів. Такі речі приємні до тіла, витримують багаторазове прання, не деформуються і не втрачають охайний вигляд. Найголовніше — знаходитися в такому одязі протягом семи-восьми годин комфортно. Тіло дихає, зайва волога відводиться від шкіри, тому самопочуття дитини залишається у нормі, навіть при задусі в кабінеті.

Вишиванки:

  • практичні — можна носити на розмір більше, чи менше, бо такі сорочки шиють із запасом, вони мають вільний фасон, який не обмежує рух дитини;
  • стильні — виробники виготовляють сорочки в білих, сірих, блакитних відтінках, декорують цікавими вишивками на рукавах і комірі;
  • універсальні — це і повсякденне вбрання, і святкове, можна носити з джинсовим одягом та класичними брюками, спідницями;
  • гарно поєднуються з жилетами, піджаками.

Шкільна форма, прикрашена вишивкою, — це своєрідний оберіг. Українське fashion-середовище зацікавлює тим, що поєднує в своєму одязі національну автентику і модні тренди.

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