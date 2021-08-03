EV6 наделен большим запасом хода, чем заявлял Kia

Электромобиль Kia EV6 в топовой версии с успехом прошел европейскую сертификацию. Результаты тестов смогли удивить даже представителей южнокорейского концерна. Эксперты рассказали, что запас хода электромобиля оказался выше заявленного на презентации новинки. Маркетплейс Avto.pro, предлагающий запчасти Киа и комплектующие для других марок, напоминает, что первоначальный запас хода EV6 составлял 490 и 510 км в зависимости от модификации.

Чем интересна новинка

Kia EV6 будет доступна автолюбителям в нескольких версиях. Standard Range оснащена аккумулятором емкостью 58 кВт*ч, а у более дорогих Long Range и GT емкость составляет 77,4 кВт*ч. Standard и Long Range версии также имеют по две модификации. Ключевые особенности новинки:

Подпишитесь на канал DELO.UA

фирменный дизайн;

специализированная платформа E-GMP;

отличная динамика каждой из версий;

продвинутая информационно-развлекательная система;

вспомогательные электронные системы.

Полноценные продажи новинки должны стартовать ближе к концу текущего года, хотя на отдельных рынках EV6 уже доступен по предварительному заказу. Первые европейские тесты показали, что запас хода EV6 по циклу WLTP даже превосходит тот, что ранее указывался Kia. Специалисты еще готовятся к перепроверке данных по топовой версии GT. Напоминаем, что данная версия комплектуется двухмоторной установкой, выдающей 585 л.с. Согласно имеющимся оценкам, на одном заряде "батареек" такой электрокар может проехать порядка 400 км.

Кого заинтересует EV6

Для южнокорейского концерна EV6 стал первым электромобилем, построенным на платформе E-GMP. Это также первый автомобиль бренда, выполненный в дизайне "Объединенные противоположности". По габаритам новинка приближается к Kia Ceed 3 в кузове универсал. Будущий EV6 отличается от всех автомобилей южнокорейского концерна как по техническому оснащению, так и внешне. Новинка точно заинтересует фанатов электромобилей, которые хотят выделиться среди других участников дорожного движения.

Основное багажное отделение Kia EV6 вмещает от 520 до 1300 л. Объем переднего отделения у заднеприводных модификаций составит 52 л, а вот у полноприводных всего 20 л. С учетом достаточно большого запаса хода новинка Kia может стать как семейным авто, так и транспортом для непродолжительных путешествий. Сохранить запас хода помогает тепловой насос и система рекуперации.