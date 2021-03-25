Бизнес 1 час назад

Філіп Морріс Україна переводить виробництво у Харкові на альтернативні джерела енергії

За 5 років компанія планує досягти показника у 100% "чистої" енергії. А до 2025 року в планах скоротити до 50% виробництво пластикового сміття з продуктів

Філіп Морріс Україна переводить виробництво у Харкові на альтернативні джерела енергії Філіп Морріс Україна переводить виробництво у Харкові на альтернативні джерела енергії

Філіп Морріс Україна переводить локальне виробництво у Харкові на альтернативні джерела енергії. Завдяки встановленню твердопаливного котла, що працює на лушпинні соняшнику, викиди парникових газів вдалося скоротити на 11% у порівнянні з 2018 роком. А проєкт з повторного використання стічних вод дозволив скоротити споживання міської води на 30%.

Сучасній компанії для успіху недостатньо лише виробляти й продавати. Сьогодні ефективність та прибутковість визначається ще й екологічною відповідальністю та соціальними ініціативами. За даними міжнародних досліджень, вони збільшують вартість бренду до 11%, а вартість продукції — до 20%.

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Беручи на себе зобов’язання із захисту навколишнього середовища, бізнес інвестує у відповідальне виробництво та впроваджує стратегії сталого розвитку. Це — один з пунктів у списку з 17 глобальних цілей ООН для світових лідерів: президентів, корпорацій та брендів. Серед їхніх принципів — зменшення кількості відходів шляхом повторного використання та переробки, впровадження поновлюваних ресурсів та перехід на продукти з довгим циклом життя.

За даними KMPG, 80% світових компаній готують звітність про результати своїх зусиль, і цей показник надалі буде зростати. Nike випускає одяг з пластикових пляшок, Adidas — взуття з переробленого сміття. IKEA замінила одноразовий пластиковий посуд на біорозкладний. А Philip Morris International (PMI) трансформує індустрію, плануючи перехід на повністю безвідходне виробництво та інвестуючи у рішення для покращення громадського здоров’я.

Відповідальне ставлення

Соціальна та екологічна відповідальність грає роль і при оцінці бізнесу. Вона ґрунтується на принципах ESG — environmental, social, governance — екологія, соціальний розвиток, корпоративне управління. Керівник інвестфонду BlackRock Ларрі Фінк вважає, що у найближчі роки інвестори не будуть оцінювати компанії тільки за фінансовими показниками — важливішим стане те, як бізнес впливає на суспільство.

Наприклад, PMI за 5 років планує досягти показника у 100% "чистої" енергії. Ще одне екологічне завдання пов'язане з пластиковими відходами та відходами після споживання продукції — недопалками. Компанія планує до 50% скоротити виробництво пластикового сміття з продуктів до 2025 року.

Свою роль в боротьбі з недопалками PMI вбачає в інформуванні про проблему та формуванні сприйняття викидання недопалків як соціально неприйнятної поведінки.

Чому це має значення? Щоденно у світі випалюють до 18 млрд сигарет, і 25% повнолітніх курців викидають недопалки на землю, кожен восьмий не вважає, що це забруднює навколишнє середовище. Насправді ж таке сміття забруднює не тільки повітря парниковими газами, а й ґрунти. За дослідженням Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), кількість шкідливих викидів починає зменшуватися тільки через п’ять днів після того, як сигарету викурили й загасили.

Локальні ініціативи

Цілі сталого розвитку є закликом до дії для покращення здоров’я та добробуту населення. Лідерами у цьому вже стали такі галузі, як технології/медіа та телекомунікації, видобуток корисних копалин, нафта та газ, хімічна промисловість, лісництво, ритейл, охорона здоров’я, промисловість та виробництво.

Філіп Морріс Україна переводить локальне виробництво у Харкові на альтернативні джерела енергії. Завдяки встановленню твердопаливного котла, що працює на лушпинні соняшнику, викиди парникових газів вдалося скоротити на 11% у порівнянні з 2018 роком. А проєкт з повторного використання стічних вод дозволив скоротити споживання міської води на 30%.

Для зниження викидів СО2 Філіп Морріс Україна впроваджено "Екодрайвінг" — систему безпечного управління автомобілем та економної витрати палива. Завдяки вмонтованому функціоналу, час роботи двигунів на холостому ході скоротився на понад 20%. А після сортування і розділення на перероблення передається 91% промислових відходів. У найближчих планах — досягнення Zero Landfill ("нуль відходів на полігон").

Стратегічна мета

Щоб приносити користь, принципи сталого розвитку повинні стати реальними діями. А це можливо лише за умови, якщо турбота про середовище та суспільство розглядається як цінність для бізнесу.

Стратегічною ціллю PMI, оголошеною понад п’ять років тому, є досягнення майбутнього без тютюнового диму. Ключовий елемент у цьому — наукові дослідження та інноваційні продукти.

Трансформуючи індустрію, компанія пропонує повнолітнім курцям продукти з потенціалом зниження ризику. У 2014 році було представлено систему для нагрівання тютюну IQOS, при використанні якої виділяється на 95% менше шкідливих речовин у порівнянні з курінням сигарет. У 2019 році Philip Morris International опублікувала інтегрований звіт, згідно з яким 98% загальних витрат були спрямовані на дослідження та розробку саме бездимної продукції.

У такий спосіб компанія вбачає досягнення довгострокових цілей щодо зменшення впливу продукції на повнолітніх курців, покращення рівня громадського здоров’я та участі у вирішенні проблем навколишнього середовища.

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