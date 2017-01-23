"Газпром" сам оплатит строительство "Северного потока — 2"

Российской энергетической компании "Газпром" придется самой оплачивать все расходы на строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку австрийская компания OMV и другие европейские партнеры отказались участвовать в финансировании проекта. Об этом сообщает немецкое издание Der Standard.

Как отмечает издание, теперь "Газпрому" придется потратить на реализацию "Северного потока-2" вдвое больше — до 1 млрд 750 млн долларов. И поскольку расходы не могут быть покрыты за счет денежного потока, долговая нагрузка компании значительно возрастает.

"Газпром" собирался осуществлять проект "Северный поток-2" вместе с европейскими компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, сохранив за собой 50%+1 акцию. Однако после того, как польский антимонопольный регулятор наложил вето на такое объединение, они отказались от участия в проекте и изначальную схему осуществить не удалось. Как отмечает издание, рост расходов на "Северный поток-2" может ухудшить и без того непростую ситуацию, в которой находится "Газпром".

Напомним, президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда призвали Евросоюз отменить решение о поставках российского газа в обход Украины.

