"Газпром" сам оплатит строительство "Северного потока — 2"

23 января 2017, 08:27
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Партнеры "Газпрома" отказались участвовать в финансировании проекта и теперь компании придется потратить на реализацию "Северного потока-2" вдвое больше — до 1 млрд 750 млн долларов

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Российской энергетической компании "Газпром" придется самой оплачивать все расходы на строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку австрийская компания OMV и другие европейские партнеры отказались участвовать в финансировании проекта. Об этом сообщает немецкое издание Der Standard.

Как отмечает издание, теперь "Газпрому" придется потратить на реализацию "Северного потока-2" вдвое больше — до 1 млрд 750 млн долларов. И поскольку расходы не могут быть покрыты за счет денежного потока, долговая нагрузка компании значительно возрастает.

"Газпром" собирался осуществлять проект "Северный поток-2" вместе с европейскими компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, сохранив за собой 50%+1 акцию. Однако после того, как польский антимонопольный регулятор наложил вето на такое объединение, они отказались от участия в проекте и изначальную схему осуществить не удалось. Как отмечает издание, рост расходов на "Северный поток-2" может ухудшить и без того непростую ситуацию, в которой находится "Газпром".

Напомним, президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда призвали Евросоюз отменить решение о поставках российского газа в обход Украины.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: северный поток , газпром

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