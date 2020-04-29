HR в период кризиса: опыт сети АЗК OKKO

Карантинные меры однозначно внесут существенные коррективы в рынок труда, но каков будет их масштаб — корректно оценить сейчас довольно непросто. К примеру, если опираться на данные аудиторской компании Deloitte и Американской торговой палаты, которые провели опросы среди компаний на предмет влияния коронавируса на бизнес, то в ходе первого исследования лишь 12% респондентов заявили, что планируют "оптимизацию" персонала.

Второй опрос показал, что уже 23% вынашивают подобные планы, причем половина из них готова сократить каждого десятого своего работника.

Решения эти опираются прежде всего на закрытие производств и сокращение спроса. Если смотреть на данные Европейской бизнес-ассоциации, сокращение штата планируют до 17% ее компаний. Причины все те же.

И это только часть общедоступных срезов, с которыми мы можем соглашаться или не соглашаться. От себя добавлю, что все прогнозы привязаны к нынешней ситуации, и, конечно же, к моменту выхода из карантина могут не коррелироваться с реальностью. Хотя бы потому, что никто однозначно не может сказать сейчас — как поведет себя вирус, и сколько на самом деле продлится карантин…

Если говорить об изменениях в нашей компании на сегодня, то мы приостановили набор персонала. Но не без исключений, позиции, в которых мы остро нуждаемся, продолжаем искать и принимать. Собеседования происходят онлайн, во всем остальном процедура осталась прежней. Обучение персонала также перевели в онлайн.

Сотрудники офисов были оперативно переведены на удаленный режим работы. Последней не стало меньше, наоборот — решения нужно принимать быстрее, внедрять на той же скорости. ИТ-направление побеспокоилось о том, чтобы переход на "дистанционку" прошел по максимуму быстро и безболезненно для сотрудников и бизнеса. Дело в том, что мы и ранее практиковали удаленный формат, гибкий график работы. Соответственно, этот процесс был для нас не в новинку на 100%. Скажем так, с марта он стал массовым. Но схема была протестирована и понятна.

Сотрудников автозаправочных станций бизнес довольно быстро обеспечил всем необходимым, несмотря на дефицит некоторых товаров. Перчатки, антисептики, маски, защитные стекла на прикассовых зонах появлялись поэтапно, но на сегодня мы укомплектованы полностью. Сотрудникам, которые имеют свой транспорт и могут добираться до работы на нем, плюс подвозить коллег, компания полностью компенсирует топливо и амортизацию авто.

В целом, наши коллеги довольно быстро адаптировались к новому формату. Мотивация у всех одна — обеспечить бесперебойную работу бизнеса в рамках карантина и ограничений, которые он наложил на нас. Поскольку все мы прекрасно понимаем, что это наша прямая обязанность, и от качества, скорости и уровня как никогда зависит работа бизнеса. Правда, не забываем мы при этом и о всех мерах безопасности.

Отмечу также, что сейчас как никогда востребованы каналы внутреннего информирования сотрудников: внутрикорпоративный портал, электронный дайджест, журнал, внутрикорпоративные каналы в мессенджерах. Эти источники информации позволяли и ранее держать коллег в едином информационном поле, но сейчас, когда изменения в работе могут происходить в течение нескольких часов, они более чем актуальны.

Татьяна Кулык, HRD сети АЗК OKKO