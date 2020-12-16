Число топ-менеджеров, готовых к маловероятным событиям, увеличилось почти втрое — Deloitte

Около 70% руководителей в Украине и мире называют приоритетной задачей для будущего способность работников адаптироваться к изменениям, менять свою квалификацию и осваивать новые роли.

Об этом говорят результаты исследования 2021 Global Human Capital Trends "The social enterprise in a world disrupted" компании Deloitte.

В его рамках аналитики пообщались с более 3600 лидерами в 96 странах мира, в том числе 1200 руководителями высшего звена и членов правления. Участие в опросе приняли и украинцы — наша страна заняла шестое место в мире по количеству респондентов (более 200), среди которых около 150 — главы компаний.

Согласно исследованию, из-за опыта пандемии все больше топ-менеджеров обращают внимание на разработку плана действий для событий, которые маловероятны, но могут сильно повлиять на их бизнес. На этом сосредоточатся 17% руководителей в мире, тогда как в начале пандемии об этом говорили только 6%. Впрочем, в Украине процент руководителей, которые собираются "прокачивать" свою готовность к неожиданностям, остался низким (6%).

В то же время почти половина (47%) глав компаний в мире и в Украине указали, что их компании смоделируют несколько возможных сценариев, по сравнению с 23% и 25% соответственно в начале пандемии. Большинство управленцев в мире (72%) и в Украине (63%) определили "способность работников адаптироваться к изменениям, переквалифицироваться и осваивать новые роли" приоритетной задачей для обеспечения возможности реагировать на радикальные изменения в будущем.

Но только 17% руководителей в мире и 11% в Украине сообщили о полной готовности своих организаций к адаптации и профессиональной переквалификации работников для выполнения ими новых ролей. "Это свидетельствует о существенном несоответствии между приоритетами лидеров и тем, как организации самом деле поддерживают развитие персонала", — указывают в Deloitte.

Главными проблемами при реорганизации работы руководители назвали много приоритетных задач, которые конфликтуют между собой (57% в мире, 41% в Украине), недостаточный уровень готовности (43%, 71%), отсутствие видения будущего развития (27%, 12%) и ограниченность финансовых возможностей (20%, 23%). А вот самыми важными факторами для обеспечения трансформации работы топ-менеджеры считают: корпоративную культуру (45%, 53%), компетенции сотрудников (41%, 24%) и технологии (35%, 24%).

Семь из десяти руководителей компаний как в мире, так и в Украине отметили, что переход на удаленную работу положительно повлиял на благосостояние сотрудников. Но сами организации не спешат помочь штату обеспечить баланс между работой и личной жизнью работников, вместо этого они сосредоточены на дизайне работы для формирования благосостояния — в работе и жизни. В общем 69% руководителей в мире и 56% в Украине отметили, что в течение пандемии ввели соответствующие политики, чтобы помочь работникам лучше интегрировать свое личное и профессиональную жизнь.

"Необходимость улучшения благосостояния сотрудников отмечена руководителями компаний в Украине и мире как одна из наименее приоритетных целей. К сожалению, это идет вразрез с ожиданиями самих работников, которые считают улучшение благосостояния одним из трех главных задач работодателя", — отмечает Елена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services компании Deloitte в Украине.

"Пандемия показала нам, что наличие стратегий работы с фокусом на человеке не просто бону, а абсолютная необходимость", — подчеркивает директор и глава глобальной практики Human Capital компании Deloitte Эрика Волини. По ее словам, компании, которые обеспечат интеграцию программ благосостояния в дизайн работы как на уровне каждого работника и команды, так и на уровне организации, будут способны построить устойчивое будущее, в котором работники будут чувствовать себя и работать лучше.

Напомним, что по данным доклада The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест 2020") Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2025 году автоматизация труда, внедрение цифровых технологий приведут к исчезновению 85 млн рабочих мест, но и создадут 97 млн новых. Пандемия COVID-19 ускорила развитие четвертой промышленной революции и всеобщую цифровизацию, впервые с кризиса 2008–2009 годов рост занятости остановился, усилилось неравенство на рынке труда.