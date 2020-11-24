Рейтинг лучших управленцев по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Кризисы, причиной которых становятся неэкономические причины оставляют наиболее заметные последствия для глобальной экономики. Ситуация меняется настолько, что бизнесу приходится переизобретать себя фактически на лету. Популярное выражение последних лет: "Неважно насколько ты крупный, важно насколько ты быстрый" из корпоративного афоризма превращается в единственно возможный алгоритм выживания на рынке.

Компании меняют свои принципы управления, бизнес-механизмы, географию продаж и даже сам продукт. Вместе с этим меняются логистические цепочки, стандарты деловых отношений и критерии правильного/неправильного решения. И если присмотреться, то в рваных облаках экономической турбулентности можно увидеть запыленные лица тех, кто руководит этим процессом.

Методология:

В лонг-лист вошли 160 руководителей крупных компаний Украины.

Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%).

Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление; эмоциональный интеллект; внедрение инноваций; стратегическое мышление; антикризисное управление. Часть экспертов оценивали кандидатов на условиях анонимности.

В этом году мы решили разделить списки. В отдельный рейтинг попали десять управленцев, которые являются основателями бизнеса. Свой рейтинг получили 25 лучших топ-менеджеров частных компаний. Также в структуре нашего проекта появился рейтинг из 5-ти лучших руководителей государственных компаний.

В нашем рейтинге 15% женщин. Больше всего представителей агро и пищевой промышленности, нефтегазовой отрасли, телеком и ритейла.

Активно развивает свой мультиотраслевой холдинг. На рынке группа известна по сети автозаправочных комплексов ОККО, которых сегодня 410 на дорогах Украины. Холдинг уже 4 года инвестирует в сельское хозяйство, развивает строительный бизнес, является крупным игроком на рынке хлебобулочных изделий. Несколько лет назад основатель группы сообщил о своих планах построить на западной Украине крупный горнолыжный курорт.

Создатель и владелец UFuture строит свой бизнес по собственной схеме партнерства и редко участвует в проектах больше чем на 25%. По его словам, это дисциплинирует партнеров и помогает им оставаться вовлеченными в бизнес. Несмотря на пандемию и карантин, он активно развивает все свои бизнесы — от фармацевтического до девелоперского.

Юрий Косюк владеет и управляет крупнейшей в стране компанией по производству курятины. Но он не собирается оставаться только в статусе производителя продовольствия. МХП активно развивает альтернативную энергетику и запустила биогазовую станцию, которая работает на отходах птичников. Косюк заявил, что намерен создать группу компаний, которая будет заниматься диджитализацией бизнеса МХП, в том числе поддерживая стартапы.

Владелец одного из старейших агропредприятий видит дальше, чем многие из нынешних визионеров. Его компания фактически возродила речной грузовой флот и сейчас помогает украинской армии. "Нибулон" стал официальным партнером французской компании ОСЕА по строительству патрульных пограничных катеров для усиления системы морской безопасности и охраны границ Украины.

Как один из самых непубличных бизнесменов страны Владимир Костельман предпочитает больше делать, чем говорить. Как и другие крупные ритейлеры, Fozzy Group решил дополнить свой бизнес собственным агропроизводством. В августе этого года стало известно, что Владимир Костельман через инвестиционный фонд "Холдинг Инвест" покупает агрофирму "Оршевская" у "Сварог Вест Групп".

Интернет-магазин "Розетка" созданный Чечеткиным стал законодателем мод на отечественном рынке электронной коммерции. Когда конкуренция на рынке возросла "Розетка" сумела снова найти свою уникальную нишу. Магазин эволюционировал в электронный маркетплейс, который пустил на свои страницы других продавцов.

Виктора Иванчика знают как опытного стратега. Его компания даже в самые непростые времена на украинском рынке остается успешной. "Астарта" продолжает масштабную цифровизацию производственных и административных процессов, управления земельным банком. Также в компании разработали уникальную web-систему по управлению агробизнесом онлайн.

Совместно с партнером Олегом Кротом развивает группу компаний, которая на сегодня объединяет больше 10 бизнес-направлений. Среди них киберспортивная, IТ-продуктовая и IТ-сервисная компании и ряд других бизнесов. Подписали Меморандум с Минцифры, в котором среди прочего договорились о взаимодействии относительно строительства крупного дата-центра в Херсонской области.

Компания появилась на рынке в 1998 году. Тогда ее активом стал кластер из трех хлебозаводов, со временем их количество выросло до семи. Сегодня компанию знают на рынке как холдинг HD-group, который является крупнейшим производителем хлебопродуктов в Запорожской и Черновицкой областях. Компания также производит джемы и бакалею, а для развития новых направлений в структуре предприятия работает венчурный фонд.

Предприятие было основано в 2003 году на базе старейшего винного производства Украины в селе Шабо. У компании есть уникальный терруар — 1200 га виноградников и 4 млн единиц виноградной лозы. Большая часть из них — это европейские сорта из лучших питомников Европы. За время существования компании Shabo ее вина получили более 500 наград на международных конкурсах.

СЕО "Датагруп"

Возглавляет компанию с июля 2016 года

Отрасль: телеком

Свою карьеру Михаил Шелемба начинал в банковском секторе, затем руководил проектами в McKinsey Ukraine и McKinsey Middle East, консультировал и возглавлял проекты в нескольких отраслях.

За время работы топ-менеджера в "Датагруп" компания осуществила полную трансформацию бизнеса. В частности, ему удалось уменьшить отношение чистого долга к EBITDA в девять раз и обеспечить среднегодовой рост EBITDA более 20%. Компания укрепила свои лидерские позиции в сегментах B2B, международного и национального транзита интернет-трафика и спутниковой связи.

Также важным этапом в развитии "Датагруп" стало завершение проекта по автоматизации бизнес-процессов на платформе Creatio и вывод на рынок новой линейки услуг в области кибербезопасности.

Михаил инициировал и внедрил программы по развитию персонала. Была построена сильная корпоративная культура, ориентированная на здоровый образ жизни и личностный рост. В 2019 году "Датагруп" вошла в топ-20 лучших работодателей Украины.

Генеральный директор группы "Метинвест"

Возглавляет компанию с 2013 года

Отрасль: металлургия

Команда Юрия Рыженкова оперативно разработала программу оптимизации затрат и внедрила ряд мер по профилактике распространения коронавируса. Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом.

Ключевым приоритетом для компании остается экология. За последние 10 лет группа инвестировала $344 млн в экопроекты, благодаря чему с 2012 года количество выбросов снизилось на треть.

Отдельное внимание уделяется безопасности сотрудников. В 2020 году компания стала лауреатом конкурса IIRSM Risk Excellence Awards 2020, который определяет лучшие мировые компании в области охраны труда и промышленной безопасности.

Генеральный директор ДТЭК

Возглавляет компанию с 2005 года

Отрасль: энергетика

Как глава крупнейшей в стране частной энергетической компании Максим Тимченко сосредоточился на двух направлениях бизнеса. Первый — торговля энергоресурсами — электроэнергией, углем и газом. Сейчас у компании более 20 партнеров в Европе: в Германии, Великобритании, Польше и Хорватии. ДТЭК стабильно занимает первое место по экспорту электроэнергии в Украине.

Второе направление — развитие возобновляемых источников энергии. Энергетическая стратегия Украины предусматривает рост возобновляемых источников энергии до 25% от общего объема производства электроэнергии до 2035 года. ДТЭК — один из лидеров этого тренда. Компания активно вводит в эксплуатацию новые солнечные и ветровые электростанции. Например, в прошлом году более трети всех инвестиций в зеленую энергетику Украины сделал именно ДТЭК. К концу 2019 года мощность солнечных и ветровых электростанций компании достигнет 1 ГВт.

Генеральный директор и глава совета директоров Корпорации "АТБ"

Возглавляет компанию с 2005 года

Отрасль: ритейл

Борис Марков начал карьеру в розничной продуктовой сети "АТБ-маркет" с должности юриста, с 2005 года возглавляет корпорацию "АТБ". За первое полугодие 2020 года товарооборот торговой сети составил 70,7 млрд грн, а по итогам года компания планирует выйти на рекордные 157,2 млрд грн, что почти на четверть больше прошлогоднего показателя.

Четыре года назад в "АТБ" запустили сеть магазинов нового формата, так называемые "черные АТБ", на сегодня открыто 388 таких маркетов. В приоритете остается экспансия в западном и южном регионах страны. В целом в 302 населенных пунктах 24 областей страны работает 1174 магазина "АТБ".

В 2021 году корпорация планирует расширить сеть до 1277 магазинов. По словам гендиректора, в компании продолжат развивать сеть, открывать новые магазины и модернизировать уже работающие.

Генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз"

Возглавляет компанию с 2011 года

Отрасль: нефтегаз

Работает в "ДТЭК Нефтегаз" с 2011 года. С апреля 2013-го по сентябрь 2016-го возглавлял основной производственный актив компании — ЧАО "Нефтегаздобыча". Ранее руководил компанией "НоваТЭК-Таркосаленефтегаз" с годовым объемом добычи 14 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021 году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м в ближайшие пять лет. Росту добычи будут способствовать системные инвестиции и инновации, которые сейчас внедряются компанией. Так, благодаря применению современных технологий "ДТЭК Нефтегаз" успешно разрабатывает плотные коллекторы (залежи тайт-газа) и сократил срок бурения глубоких скважин до рекордных 3,5 месяца.

В "ДТЭК Нефтегаз" рапортуют, что, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на нефтегазовом рынке, они продолжают инвестировать в развитие украинской газодобычи. В этом году успешно завершили бурение трех скважин и продолжают строительство еще двух. Общий объем инвестиций в бурение за 2020 год составит порядка 3 млрд грн — это вклад компании в укрепление энергонезависимости Украины.

Президент "Киевстар"

Возглавляет компанию с 2018 года

Отрасль: телеком

До прихода в VEON Александр Комаров руководил крупной маркетинговой компанией GroupM. В 2016 году возглавлял Beeline в Казахстане. С 2018 года — президент "Киевстар".

По оценкам компании, в 2020 году индустрия мобильной связи в Украине потеряет около 3 млрд грн из-за пандемии коронавируса, из которых собственные потери составят 1,5 млрд грн. Основная проблема для отрасли — потеря роуминга, который обеспечивал операторов в том числе валютными поступлениями.

В то же время Александр уверен, что в годовом измерении индустрия вырастет более чем на 10%. Оcновным драйвером роста, по словам топ-менеджера, станет проникновение LTE. Инвестиции "Киевстар" в развитие LTE составят 4-5 млрд грн в ближайшие несколько лет.

Во время пандемии Киевстар предоставил абонентам нетарифицируемых услуг на общую сумму 50 млн грн, и еще 30 млн грн выделил на покупку аппаратов ИВЛ и защитных костюмов для медиков.

Генеральный директор "Интерпайп"

Возглавляет компанию с 2016 года

Отрасль: металлургия

Фади Храйбе имеет диплом инженера Американского университета Бейрута (Ливан). В 2004 году он получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе INSEAD (Франция).

Гендиректором "Интерпайпа" Фади Храйбе стал четыре года назад. Компания под его руководством достигла исторического события — создание совместного предприятия с мировым лидером в производстве премиальных трубных продуктов, французской Vallourec. Кроме того, г-н Храйбе обеспечил реструктуризацию долга "Интерпайпа" и диверсификацию рынков сбыта Компании, постепенно уйдя из стран Тамсоюза и расширяя свое присутствие в Евросоюзе, США и на Ближнем Востоке.

В этом году, когда рынки пострадали от коронакризиса и падения цен на нефть, "Интерпайп" сделал ставку на реализацию премиальной продукции в новых нишах. У Компании есть ряд весомых побед в ближневосточном регионе, в частности, первая поставка в Турцию премиальных труб с безмуфтовым соединением UPJ-F, которое соответствует наивысшему уровню требований CAL IV. Кроме того, "Интерпайп" вышел на рынок пассажирских ж/д колес для высокоскоростных поездов в Евросоюзе.

Генеральный директор TEDIS Ukraine

Возглавляет компанию с 2019 года

Отрасль: FMCG

С 2017 года Тарас Корнияченко работает в компании TEDIS Ukraine: сначала был финансовым директором, а затем стал генеральным директором. Он отмечает, что компания всегда уделяла особое внимание благополучию сотрудников. Постоянно дополняется соцпакет. Например, с 2018 года каждый сотрудник получил дополнительную медицинскую страховку, что сегодня стало существенным подспорьем. В этом году страховой пакет расширили и включили тестирование на COVID-19 и его первичную диагностику.

В компании развивают IT-проекты, которые нацелены на улучшение сервиса для клиентов непосредственно по розничным точкам. Тарас Корнияченко уверен, что разработанный его компанией механизм автоматизации дистрибуционного бизнеса станет отраслевым стандартом. К примеру, в компании продолжают развивать мультиканальную модель бизнеса, чтобы расширить каналы продаж. "Сейчас этот проект на финишной стадии, скоро мы будем запускать платформу и добавлять ее функционал", — говорит он.

Директор Региональной газовой компании

Возглавляет компанию с 2010 года

Отрасль: нефтегаз

Олег Никоноров трансформировал Региональную газовую компанию (РГК) в провайдера комплексного сервиса на газовом рынке. Управленец уверен, что существует огромный спрос на цивилизованное качественное обслуживание потребителей и профессиональные инженерные работы. Никоноров подчеркивает, что приоритеты компании в построении качественного сервиса — новаторство и клиентоориентированность.

Главной инновацией компании является платформа 104.ua. С ее помощью можно передать показания счетчика, произвести оплату и выполнить другие операции со своим лицевым счетом. В первый год работы платформы количество онлайн-клиентов выросло до 1 млн, а сейчас достигло 3,5 млн.

Также в компании запустили мобильное приложение и чат-боты в популярных мессенджерах. Таким образом, компания РГК выстраивает сервис по принципу омниканальности, когда вне зависимости от выбранного канала коммуникации клиент получает идентичное и качественное обслуживание.

Исполнительный директор "Фармак"

Возглавляет компанию с 2018 года

Отрасль: фармацевтика

Владимир Костюк отвечает в компании за вопросы операционного управления: производство, продажи и R&D и все остальные административные функции. "А вот стратегию компании мы разрабатываем вместе с наблюдательным советом, который ее и утверждает", — говорит он.

Судя по всему, это работает. Сейчас "Фармак" является лидером фармацевтического рынка с долей 5,9%. Компания продает 40 зарегистрированных препаратов в 13 европейских странах, что является рекордом для украинской фармацевтики.

С началом пандемии резко вырос спрос на лекарства для комплексной терапии пациентов с COVID-19. В связи с аномальным спросом на некоторые препараты "Фармак" получил разрешение на ввоз не только в Великобританию, Швецию, Францию, Германию и Польшу, но и в Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур. "Такие условия для нас стали возможными благодаря тому, что система качества "Фармак" отвечает стандартам ЕС, а производство сертифицировано европейскими инспекциями", — отметил Владимир Костюк в интервью Forbes.

Генеральный директор "Vodafone Украина"

Возглавляет компанию с 2016 года

Отрасль: телеком

Под руководством Ольги Устиновой Vodafone внедрил 4G. Шагнуть дальше и запустить 5G компании помешала пандемия. Кроме того, в Украине нет индустриально спроса на эту технологию. Этого хватило, чтобы компания сосредоточилась на расширении своего покрытия 4G. В планах компании устранить цифровую бездну между городами и сельской местности, где до сих пор тяжело найти хороший прием.

Чтобы сохранить темп бизнеса и выполнить свои планы игроки телекоммуникационного рынка пошли на беспрецедентное сотрудничество. Vodafone и "Киевстар" договорились о совместном использовании сетей. Это позволит компаниям оставаться успешными и покрыть как можно больше территории страны даже во время кризиса. В 2019-м количество населенных пунктов Украины, охваченных 4G, увеличилась в четыре раза. В результате на сегодня 4G-сеть Vodafone охватывает более 6 тыс. населенных пунктов.

Генеральный директор "Кернел"

Возглавляет компанию с 2017 года

Отрасль: АПК

В "Кернел" работает с 2013 года. Ранее на должности директора Агробизнеса Евгений трансформировал это направление компании в прибыльную бизнес-систему, которая сейчас формирует отраслевые стандарты операционной эффективности.

В 2017 году был назначен генеральным директором "Кернел". В компании отвечает за управление операционной деятельностью и выполнение стратегии.

Сегодня "Кернел" — крупнейший производитель зерновых и семян подсолнечника не только в Украине, но и в Европе. Земельный банк компании составляет 530 тыс. га, на которых в прошлом году было выращено 3,3 млн тонн зерновых и масличных культур. "Кернел" является безусловным мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла и шрота, поставляет продукцию в 80 стран, охватывает 13,5% мирового рынка подсолнечного масла. Это крупнейший украинский экспортер зерновых. В 2018/2019 маркетинговом году компания достигла исторического максимума, поставив на внешние рынки 6,1 млн тонн зерновых и почти 1,5 млн тонн подсолнечного масла.

В 2018 году Евгений окончил Гарвардскую школа бизнеса и получил Сертификат управленческого мастерства по результатам программ "Стратегия: построение и поддержка конкурентных преимуществ" (2016), "Ведущие изменения и организационное обновление" (2017) и "Прорывные инновации" (2018).

Генеральный директор Carlsberg Ukraine

Возглавляет компанию с 2014 года

Отрасль: FMCG

Евгений Шевченко начал свою карьеру в Carlsberg Group в 2002 году, а Carlsberg Ukraine возглавляет уже шесть лет. По его словам, во время кризиса еще более актуальной стала забота о здоровье и безопасности людей, а скорость и глубина цифровизации существенно выросли. Также изменилась цепочка поставок. "На рынке произошел сдвиг: сегмент HoReCa из-за карантинных ограничений сжался, а доля сетей стремительно растет", — говорит он.

Евгений считает, что каждый лидер должен владеть набором различных стилей, применяя их в зависимости от ситуации. "Например, пандемия COVID-19 способствует усилению директивного стиля управления. В кризис изменился горизонт постановки задач: сейчас необходимо краткосрочное планирование", — уверен топ-менеджер.

Председатель правления ПУМБ

Возглавляет банк с 2012 года

Отрасль: финансы

Свою карьеру в ПУМБ начал в 1997 году с должности специалиста Центрального управления оценки рисков. Под руководством Сергея Черненко в банке была проведена цифровая трансформация, сформирована диджитал-стратегия. За последние несколько лет реализовали несколько сложных технологических проектов: объединение двух банков — ПУМБ и "Ренессанс Кредит" — с последующим изменением бизнес-модели и проект по транспортировке за короткие сроки дата-центра из Донецка в Киев в начале военных действий на Донбассе.

В банке было создано цифровое ядро на базе облачной технологии Corezoid Process Engine с последующим изменением всех бизнес-процессов в компании. В 2018 году ПУМБ запустил первый в Украине банкинг в мессенджерах. Кроме того, в банке внедрили цифровой банкинг для предпринимателей, чат-бот, системы бесконтактных платежей Google Pay, Garmin Pay Apple Pay и т. д.

Президент компании "Хенкель Украина"

Возглавляет компанию с 2017 года

Отрасль: бытовая химия

Нина Домбровская работает в "Хенкель Украина" с 2007 года и занимала различные руководящие должности. Возглавила компанию три года назад.

По ее словам, пандемия стала настоящим краш-тестом для проектов Henkel, связанных с диджитализацией бизнес-процессов. Украинский офис компании оказался хорошо подготовленным к такому сценарию, это отметили в штаб-квартире Henkel. Некоторые проекты и разработки украинского подразделения "Хенкель" были внедрены на уровне глобальной компании.

В Украине "Хенкель" реализует десятки направлений и проектов. Среди наиболее заметных в последнее время можно выделить модернизацию производственных и логистических площадок компании, служащую достижению целей устойчивого развития. В частности, на заводах в городах Олешки и Балаклея проведена замена кровли на прозрачное покрытие, что снизило энергопотребление в светлое время суток. А на заводе в Николаеве полностью перешли на электрические погрузчики, что сократило выбросы выхлопных газов. Такие изменения запланированы на всех производствах "Хенкель" в Украине.

Генеральный директор "Эпицентр К"

Возглавляет компанию с 2009 года

Отрасль: ритейл, АПК

Петр Михайлишин пришел в компанию "Эпицентр К" в 2008 году на должность заместителя директора по развитию. Уже в 2009-м он возглавил компанию.

Сегодня группа компании Эпицентр объединяет сеть торговых центров "Эпицентр", сеть мультибрендовых спортивных магазинов INTERSPORT, онлайн-проект epicentrk.ua, аграрное направление и собственные производственные мощности.

Компания развивает внутренне производство. В июле прошлого года запустили первую очередь завода керамической плитки в Калиновке (две линии) мощностью 6 млн кв. м в год. В начале 2021 года будет запущена третья производственная линия, что позволит увеличить мощности завода до 9 млн кв. м в год.

В планах Эпицентра также расширять присутствие своих shop-in-shop за пределами собственных ТЦ, например, Центров техники "ЦЕ ТЕ", галерей "Деко", детских магазинов E.PIC, швейцарской сети магазинов спорттоваров Intersport, магазинов польского бренда 4F. Кроме того, компания фокусируется на строительстве "Эпицентров" оптимального формата — 5-6 тыс. кв. м в райцентрах.

Сегодня по объему земельного банка аграрное направление "Эпицентр Агро" входит в десятку крупнейших аграрных компаний Украины. Компания выращивает зерновые и масличные культуры в 5 областях почти на 160 тыс. га земли, имеет животноводческие комплексы и активно развивает элеваторное хозяйство.

Генеральный директор Nemiroff

Возглавляет компанию с 2011 года

Отрасль: алкоголь

Юрий Сорочинский внедрил lean и кайдзен на производстве, что существенно сократило затраты и повысило эффективность. В июне 2018 года компания подписала контракт с UFC, и Nemiroff стал первым глобальным партнером UFC в категории "Водка", получив статус "Официальная водка UFC".

Сейчас Nemiroff выпускает около 60 млн бутылок водки в год, большая часть из которых предназначена для внешних рынков, а это порядка 80 стран. Почти каждая вторая бутылка, которая идет на внешние рынки, — это водка Nemiroff. Компания, согласно рейтингу IWSR, входит в тройку крупнейших поставщиков водки в магазинах Duty Free в мире три года подряд. "Одна из вершин — перейти в №1 в дьюти-фри в мире", — говорит топ-менеджер.

Во время пандемии и карантина (во втором квартале 2020 года), несмотря на проседание сферы путешествий и ресторанного бизнеса, общий рост продаж составил 6%. Тенденция роста продолжается и в 3-4 квартале, причем не только благодаря сезонности, а и за счет новых рынков, роста продаж в онлайне и новых продуктов.

Генеральный директор "Нова пошта"

Возглавляет компанию с 2016 года

Отрасль: логистика

Александр Бульба свою карьеру в компании "Нова пошта" начал в 2008 году с позиции менеджера по логистике. Весной 2016-го был назначен на должность генерального директора.

Несмотря на карантин, в 2020 году "Нова пошта" продолжает открывать новые отделения, преимущественно в маленьких городах и селах. В октябре сеть компании насчитывала 7145 отделений, 4100 из которых работают в селах. То есть, каждое седьмое село в Украине уже имеет отделение "Нова пошта".

"За этот год мы уже открыли 1300 новых отделений, то есть в среднем "Нова пошта" открывала по пять отделений в день, четыре из которых в селах, где ранее компания не была представлена", — уточняет Александр.

С введением карантина "Нова пошта" запустила услугу доставки продуктов питания вместе с партнерами — интернет-магазином Rozetka и торговыми сетями "АТБ" и "Ашан".

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Возглавляет компанию с сентября 2019 года

Отрасль: транспорт

У Евгения Дыхне более 25 лет работы кризис-менеджером с успешным опытом оптимизации и вывода из кризиса Международного аэропорта Борисполь, "Укрзализныци", "Львовских авиалиний". В должности президента МАУ вместе с командой топ-менеджмента была инициирована оптимизация маршрутной сети, в результате чего в начале 2020 года компания привлекла сверхплановые поступления в $11 млн.

Реализована антикризисная программа реструктуризации расходов, оптимизации штата и минимизации расходов авиакомпании. В должности и. о. генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь" была проведена эффективная работа по устранению ошибок предыдущих управляющих, вывода предприятия на прибыль, увеличения пассажиропотока с 6,89 млн в 2014-м, до 10,55 млн в 2017 году.

СЕО Линии магазинов EVA

Возглавляет компанию с 2010 года

Отрасль: ритейл

У Ольги Шевченко большой опыт руководящей работы на рынке ритейла. С 2002 года принимала участие в создании компании EVA, работая на должности операционного директора, а с 2010-го занимает должность исполнительного директора. Под ее руководством была создана сеть из более чем 1000 розничных магазинов по всей Украине, открыто представительство в Китае, запущены 43 собственные торговые марки.

По словам Ольги, в этом году компании удалось реализовать все планы. Одним из главных направлений было развить канал онлайн-продаж. "Мы планировали как минимум в шесть раз увеличить онлайн-продажи. Итоги работы за 10 месяцев и прогнозы говорят о том, что к концу года мы приблизимся к намеченной цели", — говорит Ольга Шевченко.

Сейчас в сети EVA 1045 магазинов в 350 населенных пунктах Украины и 8 млн участников программы лояльности. Компания занимает 70% рынка в объеме национальных розничных сетей.

Вице-президент компании "ИТ-Интегратор"

Возглавляет компанию с 2017 года

Отрасль: IT

Надежда Омельченко — один из топ-менеджеров крупнейшего в Украине разработчика и поставщика IT-решений для бизнеса и госсектора с 2017 года. По образованию филолог и экономист, также окончила бизнес-школу "МИМ-Киев".

Надежда считает, что один из показателей способности быть управленцем — это умение работать с чрезмерным стрессом. "Ты должен быть высокоинтеллектуальной, осведомленной, компетентной, трудолюбивой, упорной личностью, а также крайне стрессоустойчивой", — говорит она.

В условиях карантина сотрудники "ИТ-Интегратор" перешли на гибкий график работы с постоянными удаленными днями — Flexitime 2020.

С начала карантина и перехода на удаленную работу в компании регулярно проводятся онлайн-совещания руководителей бэк-офиса, профессиональные, развивающие и ознакомительные вебинары для персонала, на которых руководители рассказывают о специфике работы своих подразделений.

Председатель правления, президент ХК "Киевгорстрой"

Возглавляет компанию с 2012 года

Отрасль: строительство

Игорь Кушнир руководит крупнейшей строительной компанией "Киевгорстрой" уже восемь лет. Трудовую деятельность начал электросварщиком на Кременчугском автомобильном заводе. Доктор юридических наук, в прошлом заместитель министра обороны Украины.

Сегодня "Киевгорстрой" занимает треть рынка недвижимости Киева. В активной фазе строительства находится 27 жилых комплексов общей площадью 2,5 млн кв. м. В этом году ввели в эксплуатацию ЖК "Освiти", "Коломиевский", "Новопечерська вежа", "Каховская", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий" и "Гармония" — в целом почти 300 тыс. кв. м.

Игорь Кушнир называет свой стиль управления авторитарно-демократическим. "Конечно, разделение полномочий и делегирование — это основа. Но я лично контролирую выполнение поставленных задач по всей вертикали. Это позволяет понимать, что происходит, видеть процессы и прогнозировать дальнейшие шаги", — говорит топ-менеджер.

CEO Moneyveo

Возглавляет компанию с 2018 года

Отрасль: финансы

Алена Андроникова — генеральный директор компании Moneyveo, лидера украинского рынка в сфере fintech. В бизнес-менеджменте она работает более 13 лет.

За время работы в Moneyveo Алена разработала инновационную стратегию, которая привела компанию к значительному росту и стабильной работе бизнеса. Под ее руководством за последние два года компания выросла в 10 раз, успешно развивает маркейтплейс кредитных продуктов, вышла на международный рынок, получила ряд престижных национальных и международных наград.

Главным достижением последнего времени топ-менеджер называет выход компании на рынок Азии: во время карантина Moneyveo успешно запустила в удаленном режиме бизнес во Вьетнаме. Также вывела на украинский рынок новый технологичный продукт Veomini, который доступен только на смартфоне и рассчитан на поддержку молодых людей.

Среди планов на ближайшее будущее — расширение географии присутствия бренда, сервис для е-com "Антифрод", новый продукт с револьверной кредитной линией, развитие маркетплейса финансово-кредитных продуктов, активная работа в направлении В2С.

Алена уверена: чтобы оставаться лидером, нужно внедрять инновации, а не просто их планировать. "Как сказал Саймон Синек: "Неважно, как давно ваша компания работает на рынке, представьте, что вы стартап". Очень важно, чтобы у команды был постоянный драйв, энергия, желание расти и развиваться вместе со своей компанией", — говорит топ-менеджер.

Управляющий партнер Linkos Group, генеральный директор "Интеллект-Сервис"

Возглавляет компанию с 2013 года

Отрасль: IT

Святослав Крижевич считает, что важнейшие качества управленца во время экономических потрясений — стрессоустойчивость, целеполагание и стратегическое видение.

Основные продукты Linkos Group — это M.E.Doc, COTA, ISpro, платформа для документооборота ПТАХ и центр выдачи КЭП. Крижевич отмечает, что его любимое детищем является компания "Интеллект-Сервис" — разработчик современной ERP-системы. Главным преимуществом ISpro топ-менеджер называет простоту, удобство пользования, а также качественная поддержка конечных пользователей. Основной рынок компании внутренний: 90% заказчиков — это компании из госсектора.

Стиль управления компанией сам ее глава называет расслабленным. "У каждого сотрудника полная свобода действий. Все, что нас интересует, — это эффективность и результат, который измеряется через отчеты и выполнение KPI", — отмечает Святослав.

СЕО "Октава Капитал"

Работает в компании с 2007 года

Отрасль: IT

Татьяна Андрианова одним из важных своих достижений называет построение новой модели корпоративного управления через комитеты в холдинге "Октава". Комитеты устанавливают единые стандарты, методики и практики в сфере корпоративной безопасности, которые обязательны к соблюдению всеми сотрудниками всех бизнесов, а также контролируют их соблюдение. "Мы прошли непростой путь в построении корпоративной безопасности в компании. Перепробовав методом проб и ошибок разные ее форматы, мы пришли к комитетной модели, которая до сих пор показывает свою высокую эффективность", — говорит топ-менеджер.

Татьяна Андрианова, юрист по образованию, в рамках холдинга построила аутсорсинговую компанию Nota Group, предоставляющую полный спектр финансовых, юридических, кадровых и других услуг. С 2017 года является членом правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, возглавляет Комитет руководителей юридических служб.

Возглавляет компанию с 2014 года

Отрасль: нефтегаз

Андрей Коболев — один из самых эффективных управленцев в госсекторе. Свою работу на нынешнем посту начал в 2014 году. Самой яркой заслугой его управления стала тактическая победа в международном арбитраже над российским "Газпромом", которая привела к стратегическому перевесу в переговорах о транзите российского газа через Украину. Уже в январе этого года украинская компания получила от "Газпрома" больше полумиллиарда долларов за три месяца транзита газа, а сам контракт заключен на пять лет. В итоге сумма, выплаченная "Газпромом" Украине по решению суда, составила $5 млрд.

По итогам прошлого года "Нафтогаз" подтвердил свой статус крупнейшего налогоплательщика страны, перечислив в госбюджет более 120 млрд грн в виде налогов и дивидендов.

Несмотря на то что компания является крупнейшим игроком в своей отрасли, она активно развивает альтернативную энергетику. В этом году "Нафтогаз Украины" ввел в эксплуатацию две солнечные электростанции и начал открывать в Киеве сеть электрозаправок WeEnergy, которые подходят для всех типов электрокаров.

Возглавляет дивизион с мая 2020 года

Отрасль: нефтегаз

Александр Романюк возглавил дивизион "Разведка и добыча" в мае этого года. До этого он занимал должность первого заместителя председателя правления "Укргаздобычи". Также у него есть опыт работы в проектах международных консалтинговых компаний. До этого он учился в США по программе Mini MBA в McKinsey Institute и получил членство в Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА) в Великобритании. В ноябре Александра Романюка избрали председателем правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

Главной задачей главы дивизиона является развитие ресурсной базы компании. Без значительного увеличения запасов углеводородов Украина не может рассчитывать не только на рост добычи газа, но даже на ее удержание. Особенно это важно в условиях турбулентной экономики. В компании сообщают, что по результатам 9 месяцев 2020 года добыча газа, поставляемого конечным потребителям, остается стабильной, а сама компания продолжает эффективно работать на существующих активах и развивать новые высокопотенциальные стратегические направления, которые позволят нарастить запасы газа.

Возглавлял компанию с апреля по август 2020 года

Отрасль: транспорт

Положение дел, с которым Иван Юрик принимал компанию в управление, было угрожающим. Из-за остановки движения и кризиса, предприятие, где работает более 250 тыс. человек, недополучило 40% месячных доходов. Антикризисная команда под руководством нового главы правления сделала все, чтобы вывести компанию из пике.

Ивану Юрику удалось стабилизировать финансовое состояние компании. Топ-менеджер инициировал ряд антикризисных мер, чтобы не допустить массового увольнения железнодорожников и вернуть докарантинные показатели в отрасли. В частности, под его руководством "Укрзализныця" разработала и успешно внедрила антикризисную программу. Цель — минимизация рисков, вызванных пандемией. В первом полугодии удалось сэкономить 6,5 млрд грн. "Укрзализныця" реструктуризировала банковские долги, что позитивно отразилось на ликвидности компании. Благодаря этому международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch смогли повысить долгосрочный кредитный рейтинг компании.

Возглавляет банк с 2018 года

Отрасль: финансы

Петр Крумханзл возглавил крупнейший банк Украины в начале 2018 года. До прихода в ПриватБанк он работал операционным директором Home Credit China. Крумханзл знает пять языков: кроме родного чешского хорошо владеет английским, русским, немецким и японским.

ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн. Увеличение прибыли было обеспечено прежде всего ростом комиссионных доходов. Восстановление деловой активности в третьем квартале позволило банку увеличить объем чистых комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на треть. Всего по итогам 9 месяцев банк заработал на комиссионных 13 млрд грн.

ПриватБанк остается крупнейшим банком Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли и является системно важным. Сейчас это крупнейший специализированный сберегательный банк, где находится треть вкладов населения страны.

Возглавлял банк с марта 2014 года по ноябрь 2020 года

Отрасль: финансы

Несмотря на смену руководства Ощадбанка, главные реформы провел именно его бывший глава Андрей Пышный. За шесть лет руководства банком он трансформировал филиальную сеть финучреждения, сократив количество отделений, и повысил их эффективность. На сегодня сеть Ощадбанка включает 2140 отделений, финучреждение генерирует второй по объему комиссионный доход на рынке. По наблюдению самого Пышного, сейчас 2 тыс. отделений зарабатывают вдвое больше, чем 6 тыс. отделений шесть лет назад.

Также под его руководством произошла диверсификация кредитного портфеля. В его структуре появился сегмент малого и среднего бизнеса. Сегодня кредитный портфель Ощадбанка в этом клиентском сегменте третий по объему и превышает 6 млрд грн.

Среди достижений команды Пышного и диджитализация банка, а именно запуск онлайн-банкинга и cashless-проектов. Мобильная платформа "Ощад 24/7" — второй по количеству пользователей онлайн-банкинг в стране, им пользуется 4,2 млн украинцев.

Победители рейтинга в каждой номинации

Олег Никоноров трансформировал Региональную газовую компанию (РГК) в провайдера комплексного сервиса на газовом рынке. В РГК запустили виртуальную платформу 104.ua, где можно передать показания счетчика, произвести оплату, выполнить другие операции со своим лицевым счетом.

Под руководством Ольги Устиновой Vodafone построил национальную сеть 4G. Сегодня доступ к услугам передачи данных Vodafone на базе технологий 3G и 4G получили 86% украинцев. В этом году компания начала масштабное строительство 4G в селах. Невзирая на пандемию, менее чем за год было построено 757 базовых станций, которые обеспечили 4G-покрытие в 4,5 тыс. селах, где проживает более 3,5 млн человек.

Компания трансформировала модель управления, наладила выпуск инновационных продуктов. Она готова вкладывать в foodtech-стартапы. Сегодня HD-group функционирует как агрифуд-платформа, выступая сервисным центром с набором аутсорсинговых функций на B2B-рынке — от производства товаров до организации закупок и логистики.

У Евгения более 25 лет опыта в роли кризис-менеджера с успешным опытом оптимизации и вывода из кризиса таких компаний как Международный аэропорт Борисполь, "Укрзализныця", "Львовские авиалинии". Президент МАУ вместе с командой инициировал оптимизацию маршрутной сети, в результате чего в начале 2020 года компания получила сверхплановые в $11 млн.

Под руководством Максима Тимченко ДТЭК стал законодателем мод на энергетическом рынке и первой частной компанией такого масштаба. Несмотря на традиционную отрасль, компания активно трансформирует рынок и инвестирует в модернизацию традиционной энергетики.

Еще на должности Директора Агробизнеса компании Евгений трансформировал аграрный бизнес компании и сделал из него прибыльную бизнес-систему, которая сейчас формирует отраслевые стандарты операционной эффективности. После своего назначения генеральным директором стал отвечать за управление операционной деятельностью и выполнение стратегии.

По руководством Юрия Рыженкова "Метинвест" активно ищет финансирование для своих инвестиционных проектов. В частности, в 2018 году компании удалось привлечь кредитную линию на сумму €43,2 млн сроком на семь лет для финансирования строительства машины непрерывного литья заготовки №4 на ММК им. Ильича.

Следуя примеру ведущих европейских ритейлеров, торговая сеть "АТБ" с 2016 года стала менять концепцию своих магазинов. Кроме уже привычных бело-синих маркетов, на торговой сети компании появились "черные" маркеты. В магазинах нового формата применены новейшие технологии энергосбережения, используются новые стандарты выкладки товаров, а также работает отдел собственной выпечки.

Евгений Мамай руководит знаковым универмагом уже более двух лет. За этот период в ЦУМ было трансформировано большинство операционных процессов, усовершенствована финансовая и бизнес-модели. Сегодня матрица предложения сбалансирована: на правах аренды представлено более 1 тыс. брендов. Запущен омниканальный интернет-магазин tsum.ua, который работает в том числе как маркетплейс.

Игорь Щуров стал одним из агентов реформ в компании. В прошлом году "ДТЭК Нефтегаз" инвестировал в добычу и современные технологии более 3 млрд грн. Благодаря системным инвестициям и современным технологиям за четыре года компании удалось увеличить добычу газа более чем в три раза — более чем до 1,6 млрд куб. м газа.

Александр Комаров делает все, чтобы крупнейший игрок телекоммуникационной отрасли не утратил своей гибкости даже в кризис. Сейчас "Киевстар" вместе с партнерами активно развивает мобильные финансовые сервисы и решения в сфере E-Health. В планах переход от традиционного мобильного оператора к поставщику диджитал-решений.

Благодаря управленческой стратегии обеспечил развитие своего бизнеса за рубежом. Сейчас ZAMMLER — первый украинский 3PL-оператор, представленный на международных рынках. За семь лет Виктор Шевченко масштабировал бизнес с одного офиса и восьми работников до холдинга из пяти компаний в четырех странах. Сейчас в 13 региональных офисах работает более 500 сотрудников.

Михаил Шелемба выступил кризисным менеджером в "Датагруп". Отношение чистого долга к EBITDA сократил в девять раз, а также обеспечил рост EBITDA более чем на 20% в год. В компании разработали новые правила мотивирования и удержания персонала. Региональные офисы получили право принимать решения на местах, от которых зависел бюджет местных команд.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие около 95% прибыли. За последние 5 лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд гривен. Сейчас продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

В кризис сумела быстро масштабировать компанию: за считанные дни в несколько раз увеличила штат контакт-центра и склада интернет-магазина. Brocard.ua, запущенный в январе 2020 года, сейчас входит в топ-20 самых посещаемых онлайн-маркетов Украины.

Виталий Антонов активно развивает свой мультиотраслевой холдинг. Компания уже 4 года инвестирует в сельское хозяйство, развивает собственный сервис бесконтактной оплаты OKKO Pay и выстраивает свое логистическое направление. Также следуя трендам, вместе с Glovo компания запустила доставку готовых блюд и товаров из магазинов в 15 городах Украины.

Василий Хмельницкий — один из немногих украинских предпринимателей, кто вкладывается в будущее — в проекты, которые далеки от модели быстрого возврата инвестиций. Он финансирует учебные заведения и проводит масштабные деловые мероприятия. Наиболее заметным его проектом стал UnitCity — инновационная площадка с учебными кампусами, офисами и жильем.

Алексей Вадатурский — это один из тех бизнесменов, кто может самостоятельно поменять экономический рельеф в стране. Его компания возводит масштабные зернохранилища, спустила на воду собственный грузовой флот и фактически отстраивает населенные пункты, где открывается ее представительства.