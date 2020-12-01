Итальянскую авиакомпанию Ernest Airlines признали банкротом

23 ноября суд Милана признал бюджетную авиакомпанию Ernest Airlines банкротом. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Италии (ENAC), передает avianews.

По информации ведомства, кредиторы могут заявить свои претензии до 19 апреля 2021 года, а судебное заседание по их рассмотрению состоится 19 мая 2021 года.

Как сообщалось ранее, Ernest Airlines с 11 января 2020 года временно остановила свои рейсы из-за приостановки действия лицензии.

В Ernest Airlines тогда заявили, что лицензия может быть восстановлена, если авиакомпания выполнит предусмотренные действующим законодательством требования, после чего ENAC будет иметь основания отозвать свое решение.

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В начале января 2020 года Ernest Airlines отменила сразу несколько рейсов из украинских аэропортов "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны"), "Львов" и "Одесса".

Напомним, 29 декабря 2019 года агентство гражданской авиации ENAC приостановило действие лицензии лоукостера Ernest Airlines, который летал в Киев, Львов, Одессу и Харьков, на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретило продажу билетов.

В начале декабря 2019 года Ernest Airlines приостановила полеты по маршрутам Киев — Генуя, Харьков — Рим и Харьков — Милан на зимний сезон-2019/2020.