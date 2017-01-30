Из "Киевстара" уходит директор по маркетингу

Как отмечается в сообщении компании, временно исполняющим обязанности директора по маркетингу станет начальник департамента ценностного предложения Павел Даниман.

"Я благодарен Святославу за очень профессиональную работу и отличные результаты и уверен, что он абсолютно готов к покорению новых вершин", — цитируется в сообщении президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Среди успехов команды маркетинга и лично Горбаня в компании называют ребрендинг (тогда новый логотип "Киевстара" сравнивали с брендом Walmart), запуск 3G и инновационных онлайн-тарифов, а также увеличение лояльности клиентов.

"Я очень рад, что у меня была такая фантастическая возможность поработать в компании-лидере телекома Украины. Мы достигли максимальных результатов, и я решил, что сейчас идеальное время выйти на качественно новый профессиональный уровень", — цитируется в сообщении Горбань.

Горбань начал работать в "Киевстаре" с лета 2013 года. До этого он занимал должность директора по маркетингу в "МТС Украина" (сейчас Vodafone).

СПРАВКА

"Киевстар" — украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 25,3 млн абонентов мобильной связи и около 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.