Как бизнес удержал свои позиции на карантине: опытом лучших поделятся на Бренд Апокалипсис

5 ноября 202 года 20 владельцев и топ-менеджеров крупных украинских компаний поделятся стратегиями, которые позволили удержать лидерство их бизнеса, на online-ивенте Бренд Апокалипсис.

Спикеры расскажут, как использовать новые возможности в условиях карантина для бизнеса и какие карантинные тренды в маркетинге, HR и продажах останутся с нами надолго. Участники смогут научиться на чужих ошибках и задействовать все преимущества онлайн-среды.

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Среди спикеров: креативный директор и партнер рекламного агентства TABASCO Александр Смирнов, СЕО и генеральный директор MOZGI Group Ирина Горовая, CEO и основатель 46 Parallel Wine Group Анна Горкун, CEO сервиса доставки продуктов Zakaz.ua Андрей Курский и другие.

На "Бренд Апокалипсис" расскажут:

- как трансформировалась модель коммуникации в карантин, расскажет маркетинг-директор Райффайзен Банк Аваль Юлия Пузырева;

- о ресторанном бизнесе после локдауна расскажет основатель компании GASTROFAMILY Дмитрий Борисов;

- как кризис стал толчком для развития новых сервисов и продуктов в киноиндустрии, вы узнаете от сооснователя и директора Dzyga MDB Анны Мачух;

- что ждет игровой бизнес, знает и расскажет СМО Parimatch Иван Ляшенко;

- какие уроки бизнеса Китая и США может вынести Украина в эпоху трансформации, поделится член совета директоров Common Sense Катерина Остапчук.

Марафон Бренд Апокалипсис состоится онлайн. Возможности продакшена Ekonomika+ позволяют задействовать все преимущества "живого" ивента через экран. Потому участники получат: максимальный эффект присутствия за счет трансляции с трех профессиональных камер и онлайн-монтажа в режиме реального времени, моментальный доступ к презентациям и возможность задать вопросы экспертам во время выступления, которые озвучит ведущий-модератор.

Во время всемирной неопределенности одно остается неизменным — бизнес/медиа бюро Ekonomika+ способствует развитию предпринимательства в Украине, предоставляя доступ к стратегиям лучших специалистов. Поэтому организаторы внедрили формат участия FREE, по которому вы сможете получить инструменты четырех спикеров Бренд Апокалипсиса бесплатно.