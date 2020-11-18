Как понять боли своего бухгалтера и помочь их решить

Юридическая незащищенность, перегруженность работой, постоянные изменения в законодательстве — собрали подборку проблем бухгалтеров в Украине и рассказываем, как руководители могут помочь их решить.
Подготовка бухгалтерских кадров
Международный опыт и практика показывают, что последипломная подготовка и процесс постоянного повышения квалификации обязателен для практикующих бухгалтеров-профессионалов.
В Украине нужно создать систему постоянного повышения квалификации бухгалтерских кадров, которая будет соответствовать международным требованиям, а именно стандартам образования Международной федерации бухгалтеров. Цель такой системы — сделать уровень квалификации украинского бухгалтера таким же, как и у европейского.
За рубежом часто для получения хорошей должности недостаточно окончить профильный вуз — нужно еще и быть членом профессиональной организации, и пройти специализированное обучение, а в результате получить документ о сертификации.
Это может быть хорошим инструментом отсеивания случайных в профессии людей, ведь получение такого сертификата предполагает вложение в этот учебный проект своего времени и денег. Отсюда и ценность полученного в результате документа.
Юридическая незащищенность
Независимость бухгалтеров — глобальная тенденция для развитых стран. Это значит, если бухгалтер считает, что хозяйственная операция — неправомерная, то может отказаться от ее проведения без негативных последствий для себя. У него даже есть возможность предотвратить совершение незаконной сделки.
В Украине же такое развитие событий маловероятно. Тем более что некоторых бухгалтеров специально нанимают, чтобы правильно оформлять подобные сделки, хотя юридическую ответственность они несут такую же, что и директора.
Обеспечить юридическую защиту и независимость для бухгалтеров — одна из важнейших задач, которую необходимо решить.
Бумажные документы
Ворохи бумажных документов — это боль. Их можно потерять, ошибиться при переносе данных, они занимают кучу места, а на их поиск тратится много времени.
Здесь поможет переход на электронный документооборот. Он минимизирует вариант потери документов и ошибок в них, документы не будут занимать физического места, а найти их можно будет за несколько секунд. Например, Deals — cервис согласования и подписания документов, Paperless — сервис для компаний и предпринимателей для обмена документами в электронной форме или Megapolis.DocNet — сервис для организации системы электронного документооборота в компаниях любого уровня и сфер деятельности, а также в государственных учреждениях, предприятиях и органах власти.
Постоянные изменения в законодательстве
При приеме на работу бухгалтеров часто спрашивают: "Читающий ли вы бухгалтер?" Так работодатель хочет узнать, следит ли специалист за всеми изменениями в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете.
Бухгалтерский учет уже много лет страдает от постоянных изменений. Специалисты могут попросту не выдержать такого напряжения, учитывая всю степень ответственности от их работы.
Тем более, когда законы написаны таким образом, что многие статьи можно толковать по-разному. Бухгалтерам приходится сомневаться, все ли правильно написано или стоит ждать от налоговиков каких-то сюрпризов в виде других трактовок. А за каждое нарушение — штраф.
Перегруженность работой
Обязанности бухгалтера очень широки: начислять и уплачивать различные налоги, зарплату, вести складской учет, расчеты с контрагентами, осуществлять банковские платежи, привлекать кредитные средства, сдавать налоговые и статистические отчеты, знать кадровые вопросы — этим список не ограничивается.
Тогда как в налоговой службе каждый инспектор занимается какой-то одной пошлиной, бухгалтер часто ведет весь учет в одиночку и должен знать все. Часто им даже тяжело уйти в отпуск, потому что если с отчетами и налогами еще можно выделить пару недель, то внедренная регистрация налоговых накладных требует постоянного присутствия.
А чтобы соответствовать трендам и быть постоянно в теме последних законодательных изменений, бухгалтер должен дополнительно выделять время на отслеживание новостей и посещение семинаров и курсов по повышению квалификации.
Здесь пригодится автоматизация бухгалтерского учета. Например, система A5, способная самостоятельно проводить нужные расчеты и выплаты, благодаря чему бухгалтеру не нужно будет тратить на эти задачи массу своего времени.