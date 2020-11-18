Как понять боли своего бухгалтера и помочь их решить

Юридическая незащищенность, перегруженность работой, постоянные изменения в законодательстве — собрали подборку проблем бухгалтеров в Украине и рассказываем, как руководители могут помочь их решить.

Подготовка бухгалтерских кадров

Международный опыт и практика показывают, что последипломная подготовка и процесс постоянного повышения квалификации обязателен для практикующих бухгалтеров-профессионалов.

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В Украине нужно создать систему постоянного повышения квалификации бухгалтерских кадров, которая будет соответствовать международным требованиям, а именно стандартам образования Международной федерации бухгалтеров. Цель такой системы — сделать уровень квалификации украинского бухгалтера таким же, как и у европейского.

За рубежом часто для получения хорошей должности недостаточно окончить профильный вуз — нужно еще и быть членом профессиональной организации, и пройти специализированное обучение, а в результате получить документ о сертификации.

Это может быть хорошим инструментом отсеивания случайных в профессии людей, ведь получение такого сертификата предполагает вложение в этот учебный проект своего времени и денег. Отсюда и ценность полученного в результате документа.

Юридическая незащищенность

Независимость бухгалтеров — глобальная тенденция для развитых стран. Это значит, если бухгалтер считает, что хозяйственная операция — неправомерная, то может отказаться от ее проведения без негативных последствий для себя. У него даже есть возможность предотвратить совершение незаконной сделки.

В Украине же такое развитие событий маловероятно. Тем более что некоторых бухгалтеров специально нанимают, чтобы правильно оформлять подобные сделки, хотя юридическую ответственность они несут такую же, что и директора.

Обеспечить юридическую защиту и независимость для бухгалтеров — одна из важнейших задач, которую необходимо решить.

Бумажные документы

Ворохи бумажных документов — это боль. Их можно потерять, ошибиться при переносе данных, они занимают кучу места, а на их поиск тратится много времени.

Здесь поможет переход на электронный документооборот. Он минимизирует вариант потери документов и ошибок в них, документы не будут занимать физического места, а найти их можно будет за несколько секунд. Например, Deals — cервис согласования и подписания документов, Paperless — сервис для компаний и предпринимателей для обмена документами в электронной форме или Megapolis.DocNet — сервис для организации системы электронного документооборота в компаниях любого уровня и сфер деятельности, а также в государственных учреждениях, предприятиях и органах власти.

Постоянные изменения в законодательстве

При приеме на работу бухгалтеров часто спрашивают: "Читающий ли вы бухгалтер?" Так работодатель хочет узнать, следит ли специалист за всеми изменениями в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете.

Бухгалтерский учет уже много лет страдает от постоянных изменений. Специалисты могут попросту не выдержать такого напряжения, учитывая всю степень ответственности от их работы.

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Тем более, когда законы написаны таким образом, что многие статьи можно толковать по-разному. Бухгалтерам приходится сомневаться, все ли правильно написано или стоит ждать от налоговиков каких-то сюрпризов в виде других трактовок. А за каждое нарушение — штраф.

Перегруженность работой

Обязанности бухгалтера очень широки: начислять и уплачивать различные налоги, зарплату, вести складской учет, расчеты с контрагентами, осуществлять банковские платежи, привлекать кредитные средства, сдавать налоговые и статистические отчеты, знать кадровые вопросы — этим список не ограничивается.

Тогда как в налоговой службе каждый инспектор занимается какой-то одной пошлиной, бухгалтер часто ведет весь учет в одиночку и должен знать все. Часто им даже тяжело уйти в отпуск, потому что если с отчетами и налогами еще можно выделить пару недель, то внедренная регистрация налоговых накладных требует постоянного присутствия.

А чтобы соответствовать трендам и быть постоянно в теме последних законодательных изменений, бухгалтер должен дополнительно выделять время на отслеживание новостей и посещение семинаров и курсов по повышению квалификации.

Здесь пригодится автоматизация бухгалтерского учета. Например, система A5, способная самостоятельно проводить нужные расчеты и выплаты, благодаря чему бухгалтеру не нужно будет тратить на эти задачи массу своего времени.