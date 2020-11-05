Фрилансеры и ФЛП 3 группы теперь смогут подавать налоговую отчетность с мобильного

Украинские физические лица-предприниматели 3 группы с упрощенной системой налогообложения, которые не являются плательщиками НДС и не имеют работников, теперь смогут отправлять налоговую отчетность через мобильный сервис Fairo.

Функция бесплатна для новых пользователей и станет доступна в мобильном приложении впервые на рынке, сообщает пресс-служба сервиса.

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Указано, что пользователи могут создавать, заверять электронной подписью, сохранять и отправлять налоговую отчетность с возможностью защитить ее PIN-кодом.

Известно, что новая функция разработана совместно с надежным партнером Liga: REPORT, чтобы обеспечить надлежащий расчет налогов.

Теперь в сроки, определенные для подачи налоговой отчетности, ФЛП 3 группы смогут отправить квартальные отчеты с помощью сервиса Fairo. В форму нужно внести совокупный доход по факту на момент заполнения отчета, информацию о ФЛП и реквизиты налогового органа.

При этом у предпринимателей, которые уже пользуются функцией ведения бухгалтерской отчетности в Fairo, вся информация, кроме текущего дохода, будет заполнена автоматически.

"Благодаря интеграции с банковским счетом и реестром компаний, функция ведения бухгалтерского учета в приложении также автоматизирована. Пользователям нужно только проверить данные, скорректировать в случае необходимости и заверить электронной подписью", — говорится в сообщении.

Как отмечается, после того, как пользователь отправит налоговый отчет с помощью Fairo, в приложении появится сообщение от налогового органа о его статусе: рассматривается, утвержден или отклонен с пояснениями.

"Мы считаем, что автоматизация лишней бюрократии — один из способов сделать малый бизнес и официальную работу на фрилансе более привлекательной для украинцев и сделать вклад в экономическое развитие страны", — прокомментировала Елена Хлонь, CEO сервиса Fairo в Украине.

"Fairo упрощает процесс подачи отчетности благодаря доступности налоговых отчетов на главной панели, простой загрузке и безопасному хранению электронной подписи, напоминаниям о подаче отчетности и многим другим функциям, которые впервые стали доступны в мобильном приложении", — добавила она.

Предполагается, что новые возможности станут доступны на Android-устройствах сразу после обновления приложения, а пользователям устройств на базе iOS — позже в ноябре.

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Уже сейчас сервис предоставляет функции выставления счетов и ведения бухгалтерского учета. Также разработчики планируют добавить возможность уплаты налогов, оформления отчетов и платежей на английском языке (ESV), функцию подписания отчета с помощью отпечатка пальца и Face ID.

В то же время другие банковские услуги будут доступны в начале 2021 года.

Сервис Fairo, созданный при поддержке Raiffeisen Bank International и разработанный Creative Dock Austria, — это новое универсальное мобильное приложение для фрилансеров, владельцев малого и среднего бизнеса, которое позволяет контролировать бизнес-операции на ходу.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 5 октября на мероприятии Diia Summit представил мобильное приложение "Дія" версии 2.0. Обновление доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play.