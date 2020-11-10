Налоговые накладные: у бизнес-омбудсмена назвали главный предмет жалоб предпринимателей

Хотя карантин повлиял на множество аспектов деятельности предпринимателей и заставил уменьшить темпы деловой активности, количество обращений предприятий в Совет бизнес-омбудсмена о нарушениях госслужащих в Украине продолжает расти. В июле-сентябре 2020 получено 439 жалобы, что на 14% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Об этом сообщает украинский финансово-бухгалтерский портал "Дебет-Кредит" со ссылкой на Совет бизнес-омбудсмена.

В Совете бизнес-омбудсмена рассказали, что значительно возросло (с 138 в IV кв. 2020 до 201 в III кв. 2020) количество жалоб предпринимателей о приостановлении регистрации налоговых накладных — на 46% больше предыдущего квартала и на 118% больше аналогичного квартала 2019 года.

Также вдвое (с 13 до 22 жалоб) возросло количество обращений предпринимателей по задержкам в таможенном оформлении. Таким образом, таможенные вопросы вошли в ТОП-3 обращений бизнеса, сообщают в Совете бизнес-омбудсмена.

По данным омбудсмена, чаще всего обращались представители украинского малого и среднего бизнеса. 9 из 10 жалоб поступили от украинских предприятий, а 10% обращений подали компании с иностранными инвестициями. Доля жалоб МСБ составляла 79% всех обращений.