В Раде зарегистрировали законопроект, который расширит возможности бизнес-омбудсмена

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бизнес-омбудсмене. Авторами законопроекта №3607 выступили народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Игорь Марчук, Дмитрий Наталуха и другие, в целом 39 народных депутатов.

Бизнес-омбудсмен — институция, которая помогает в большей части малому и среднему бизнесу в досудебном порядке оспаривать незаконные действия контролирующих органов. Согласно данным публичного отчета организации, в результате 5-летней работы было рассмотрено около 7 тысяч жалоб и возвращено украинским предприятиям 18 млрд гривен. "В 2019 году жалобы касались налоговой (60%), правоохранительных органов (12%), действий госрегуляторов (8%), таможни (5%), Минюста (4%)", — пишет в своем Facebook автор законопроекта, замглавы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Законопроект расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус учреждения бизнес-омбудсмена как неправительственной неприбыльной организации в отличие сегодняшнего статуса консультативного органа при Кабинете Министров.

Старую версию законопроекта решили отозвать. "Старая редакция потеряла актуальность, но не потеряла актуальность деятельность бизнес омбудсмена в Украине. Новая редакция законопроекта учитывает недостатки предыдущей версии и отвечает сегодняшним реалиям. Законодательное урегулирование статуса бизнес-омбудсмена поможет лучшей защите украинского бизнеса", — отметил Дмитрий Кисилевский.

По словам бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицкого: "Принятие закона "Об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине" станет хорошим сигналом для украинских и международных инвесторов, подчеркнет, что Украина руководствуется принципами верховенства права и использует все инструменты для защиты интересов бизнеса от возможных неправомерных действий госорганов".

Так, в частности, новая редакция:

- Изменяет статус институции на неправительственную неприбыльную организацию.

- Предусматривает возможность создания региональных представительств.

- Дает право на встречи со всеми госслужащими в приоритетном порядке, включая Премьер-министра.

- Предусматривает возможность посещения заседаний Кабинета Министров, Верховной Рады.

- Систематизирует критерии подачи и отклонения жалоб, определение четкого порядка рассмотрения жалоб.

- Устанавливает обязанность сотрудничества с бизнес-омбудсменом органов, которые не входят в состав КМУ.

- Расширяет ответственность чиновников в связи с отказом своевременного предоставления точной информации по запросу бизнес-омбудсмена.

- Определяет механизмы формирования Наблюдательного совета, критериев входа и возможность добровольного выхода бизнес-ассоциаций из состава Набсовета.