Политика и экономика 1 час назад

В Раде зарегистрировали законопроект, который расширит возможности бизнес-омбудсмена

За пять лет институция рассмотрела около 7 тысяч жалоб и вернула предприятиям 18 млрд грн

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бизнес-омбудсмене. Авторами законопроекта №3607 выступили народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Игорь Марчук, Дмитрий Наталуха и другие, в целом 39 народных депутатов.

Бизнес-омбудсмен — институция, которая помогает в большей части малому и среднему бизнесу в досудебном порядке оспаривать незаконные действия контролирующих органов. Согласно данным публичного отчета организации, в результате 5-летней работы было рассмотрено около 7 тысяч жалоб и возвращено украинским предприятиям 18 млрд гривен. "В 2019 году жалобы касались налоговой (60%), правоохранительных органов (12%), действий госрегуляторов (8%), таможни (5%), Минюста (4%)", — пишет в своем Facebook автор законопроекта, замглавы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. 

Кратко и по делу в Telegram

Законопроект расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий  порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус учреждения бизнес-омбудсмена как неправительственной неприбыльной организации в отличие сегодняшнего статуса консультативного органа при Кабинете Министров.

Старую версию законопроекта решили отозвать. "Старая редакция потеряла актуальность, но не потеряла актуальность деятельность бизнес омбудсмена в Украине. Новая редакция законопроекта учитывает недостатки предыдущей версии и отвечает сегодняшним реалиям. Законодательное урегулирование статуса бизнес-омбудсмена поможет лучшей защите украинского бизнеса", — отметил Дмитрий Кисилевский

По словам бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицкого: "Принятие закона "Об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине" станет хорошим сигналом для украинских и международных инвесторов, подчеркнет, что Украина руководствуется принципами верховенства права и использует все инструменты для защиты интересов бизнеса от возможных неправомерных действий госорганов".

Так, в частности, новая редакция:

- Изменяет статус институции на неправительственную неприбыльную организацию.

- Предусматривает возможность создания региональных представительств.

- Дает право на встречи со всеми госслужащими в приоритетном порядке, включая Премьер-министра.

- Предусматривает возможность посещения заседаний Кабинета Министров, Верховной Рады.

- Систематизирует критерии подачи и отклонения жалоб, определение четкого порядка рассмотрения жалоб.

- Устанавливает обязанность сотрудничества с бизнес-омбудсменом органов, которые не входят в состав КМУ.

- Расширяет ответственность чиновников в связи с отказом своевременного предоставления точной информации по запросу бизнес-омбудсмена.

- Определяет механизмы формирования Наблюдательного совета, критериев входа и возможность добровольного выхода бизнес-ассоциаций из состава Набсовета.

Читайте также:
Локализация — это зарплата украинских рабочих, налоги и рабочие места, — нардеп

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В мае средняя выручка кафе после открытия летних площадок составила 50% от докризисной
В мае средняя выручка кафе после открытия летних площадок составила 50% от докризисной
Как мы запускаем ивент-пространство в эпоху самоизоляции
Как мы запускаем ивент-пространство в эпоху самоизоляции
Застройщик Ваврыш подтвердил, что будет застраивать Одесскую киностудию — СМИ
Застройщик Ваврыш подтвердил, что будет застраивать Одесскую киностудию — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Как кризис повлияет на инвестирование — Андрей Комаровский, Sector X / DeloUA

Новости дня

  1. В ПриватБанке уточнили, какой будет комиссия при обналичивании денег в кассах магазинов

  2. Венедиктова может помочь Головачу вернуть 130 млн грн ущерба по сделке со следствием — СМИ

  3. Порт Фирташа возобновил перевалку азотных удобрений

  4. Приват24 начал отслеживать штрафников ПДД

  5. Рынок труда восстанавливается после карантина — растет количество вакансий

Загрузка...