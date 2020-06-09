Локализация — это зарплата украинских рабочих, налоги и рабочие места, — нардеп

Украинские парламентарии обсуждают локализацию производства, поскольку от нее зависит зарплата украинских рабочих, налоги промпредприятий и рабочие места в смежных отраслях. Об этом написал заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в своем Facebook. "Почему о ней (локализации — Delo.ua) говорим? Потому что это зарплата украинских рабочих. Это налоги, которые заплатило украинское промышленное предприятие в местный и центральный бюджет. Это 6-7 рабочих мест в смежных отраслях на 1 рабочее место в машиностроении. И, соответственно, зарплаты и налоги этих смежных предприятий", — говорит нардеп, комментируя посещение промышленного предприятия "Спецбудмаш".

Сейчас депутаты посещают машиностроительные предприятия, поскольку именно машиностроение находится в центре внимания законопроекта о локализации, над которым несколько месяцев работает комитет. По словам Кисилевского, на примере предприятия, производящего коммунальную, дорожную и специальную технику, легко понять, что такое локализация. "Завод покупает шасси МАЗ, Mercedes, MAN и других производителей грузовиков, и на их основе изготавливает мусоровозы, поливалки, каналопромывочные машины, установки ямочного ремонта и т.д. То есть, шасси импортное, а кузов, пульт управления, гидравлика и другие компоненты — украинские. В стоимости готового изделия доля украинских компонентов, в том числе, работы, составляет 40 — 50%. Это и есть локализация", — подчеркивает депутат.

Кисилевский уверен: государство должно зафиксировать нынешнее положение дел и двигаться в сторону увеличения локализации, чтобы восстановить украинское машиностроение.

При этом, замглавы комитета по экономразвитию отмечает сложные моменты, которые необходимо учитывать. "Если бы спрос был более прогнозируемым, уровень локализации был бы выше… Это к вопросу о способности государства планировать закупки, — перечисляет Кисилевский. — Государственные и муниципальные заказчики оплачивают заключенные договора только тогда, когда у них в соответствующей статье есть финансирование. В противном случае они имеют право расторгнуть договор, даже если техника по этому договору уже была произведена и готова к отгрузке. Эта проблема звучит уже далеко не первый раз. Ее ранее озвучивали вагоностроители и производители энергетического оборудования. Выглядит как бесправие поставщика и отсутствие ответственности заказчика".

В целом же, государственная промышленная политика позволит решить ряд серьезных вопросов. Один из таких — износ коммунальной техники в Украине, который достигает, по словам Кисилевского, выше 75%. "Износ коммунальной техники в Украине далеко за 75%. При появлении государственной промышленной политики программа модернизация парка такой техники могла бы решить сразу несколько проблем: обеспечить муниципалитеты новой техникой и загрузить украинских машиностроителей заказами по меньше мере на 5-7 лет. Производителей такой техники в Украине несколько, т.е. присутствует конкуренция. А одних только ОТГ в Украине планируется создать 1400", — резюмирует депутат.