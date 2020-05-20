Как производить качественные средства защиты растений?

Безупречное качество продукции — один из основных принципов работы украинского производителя средств защиты растений (СЗР) ALFA Smart Agro. Одним из факторов, обеспечивающих высокое качество СЗР, является соблюдение компанией стандартов CropLife. С помощью этого стандарта можно предупредить перекрестное загрязнение производственных линий. О том, почему это так важно, рассказала директор по качеству ALFA Smart Agro Инна Тавлуй.

"На предприятии, где производят средства защиты растений, нужно быть предельно осторожными, чтобы не допустить перекрестного загрязнения продуктов. Особенно опасно, когда гербицидные компоненты попадают в средства для защиты от болезней или вредителей. Как показывает опыт компаний-участниц CropLife International, даже микродоза гербицидного вещества в другом препарате может угнетать растения при их обработке", — объяснила Инна Тавлуй.

Самый надежный способ обеспечить качество препаратов — предотвратить любой риск перекрестного загрязнения продуктов.

С этой целью в ALFA Smart Agro строго придерживаются рекомендаций CropLife, а именно:

Сырье для производства гербицидов хранится на отдельной площадке, внедрена специальная маркировка сырья.

Разделение цехов: линия для производства гербицидов на БЗПФ находится в отдельном цехе.

Используется матрица очистки для планирования производственного цикла каждого продукта.

Разделение вентиляционных потоков, то есть вентиляционные потоки гербицидного цеха не пересекаются с вентиляцией других цехов.

Тщательная замывка производственных линий после завершения производства каждой партии препарата. Моется не только линия внутри, но также воздуховоды и наружная часть.

Перед запуском каждого нового продукта проводятся лабораторные тесты промывных вод на наличие частиц предыдущего препарата. Этот показатель не должен превышать установленные нормы.

Цветовая маркировка инвентаря. На каждой линии используется инвентарь разного цвета, чтобы исключить возможность его использования на других линиях. В лаборатории инструменты для отбора проб и проведения входного контроля для каждой группы продуктов также имеют свою маркировку.

"CropLife — это рекомендации лидеров отрасли для производителей пестицидов. Мы берем на вооружение лучшие мировые практики и используем их у себя, чтоб производить продукцию высокого качества. Любые риски в этом вопросе для нас недопустимы", — подчеркнула директор по качеству ALFA Smart Agro Инна Тавлуй.