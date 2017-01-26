Как размещение еврооблигаций "Кернелом" поможет Минфину

Впервые за три года украинская компания удачно разместила еврооблигации. "Кернел", агрокомпания и агротрейдер, выпустила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов. Срок обращения бумаг — 5 лет. Доходность размещения составила 8,875%, что лучше всех самых смелых ожиданий. Более того, это даже наверное лучше ожиданий самой компании. Изначально спрос составлял 4 млрд долларов, книга заявок превысила планируемый объем выпуска в 8 раз, что позволило снизить доходность размещения с первоначальных ориентиров в 9,25%-9,5% до уровня ниже 9%.

Когда на рынке появилась информация о том, что "Кернел" готовит выпуск, ему рисовали доходность порядка 10%. Оно и понятно: дебютант, доселе не присутствовавший на рынке, должен заплатить и за свой дебют, и премию к рыночному аналогу, которым была выбрана компания "Мироновский Хлебопродукт" на безальтернативной основе, потому как среди качественных эмитентов на рынке нет других представителей агросектора. Чуть раньше была "Мрия", которая исполнила мечты только своих собственников, а потом к ней присоединились "Авангард" и "Укрлэндфарминг", ставшие проклятием инвесторов, которые рискнули поверить в красиво нарисованную историю. В то же время бумаги компании получили рейтинг выше суверена, а прекрасная рыночная конъюнктура нивелировала требования инвесторов. Сначала испарив премию за первичное размещение, а потом сведя к нулю спред к еврооблигациям "Мироновского Хлебопродукта". А учитывая, что облигации "Кернела" имеют гораздо более длинный срок обращения, у господина Веревского появился хороший шанс для звонка своему коллеге, господину Косюку, и легкого троллинга. Ведь на сегодня еврооблигации "Мироновского Хлебопроукта" торгуются с той же доходностью, что и новые бумаги "Кернела".

Прекрасный дебют "Кернела" является хорошим знаком не только для компании (которая получила не очень дорогое, но зато длинное фондирование, что позволит теперь проводить активную экспансию на рынке, как увеличивая земельный банк, так и мощности по переработке семян подсолнечника), но и для украинского суверена. Это размещение показало, что спрос на украинские имена есть, несмотря на операцию с еврооблигациями ПриватБанка, и не такую давнюю реструктуризацию государственного долга. В мире очень много денег, и они ищут доходность. Украина предлагает одну из лучших доходностей в мире, если не считать совсем уж клинические случаи Венесуэлы и Ко. Поэтому новые предложения украинского долга находят живой отклик в сердцах инвесторов как в Европе, так и за океаном.

Кто будет следующий? В корпоративном сегменте трудно найти имя, которое могло бы выйти на рынок с выпуском. Тут та же проблема, что и в кредитовании банками. Нет качественного заемщика. "Кернел" был чуть ли не единственной частной компанией, которая по своим финансовым показателем могла позволить себе выйти на рынок, но до сих пор еще не сделала этого. Но может воспользоваться своим шансом государство. Конечно, ставки в 5%-6%, о которых мечтал Минфин, недостижимы. В то же время вполне приемлемым может стать уровень 7,5%-8,0%. Более того, Минфин может воспользоваться опытом корпоративных заемщиков и частично решить проблему 2019 года. А именно, предложить инвесторам обменять существующую бумагу с погашением в 2019 году на более длинный выпуск. Тут и часть долга удастся переподписать на длинный срок, и под новый выпуск новые средства привлечь. Надо только не пропустить момент и успеть до той поры, пока инвесторы не задумаются о сложности получения уже следующего транша МВФ.