Каким областям досталось больше всего денег от таможенного эксперимента на ремонт дорог

В январе-июле 2017 г. в рамках эксперимента по перечислению на реконструкцию дорог 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей Государственной фискальной службой (ГФС) обеспечено 8 011 млн грн.

"Среди лидеров "дорожного" эксперимента Одесская таможня, которой обеспечено почти 1,6 млрд грн на развитие инфраструктуры своего региона. Киевская таможня перечислила 1,4 млрд грн, Львовская — 666 млн грн, Киевская городская таможня — 603 млн грн", — говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

"Большинство таможен ежемесячно увеличивают свои отчисления, мы постоянно наблюдаем динамику, ведь это является стимулом больше вкладывать в развитие инфраструктуры регионов. Рассчитываем, что в целом по году таможнями будут перечислены на дороги около 12 млрд грн", — цитируется и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

Напомним, что эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог начался в сентябре 2015 года. Согласно ему 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей (пошлина, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров) направляется в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов.

Сначала пилотный проект проводился в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях. Сейчас участие в эксперименте принимают все таможни ГФС.