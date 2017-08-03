Каким областям досталось больше всего денег от таможенного эксперимента на ремонт дорог

  03 августа 2017, 18:47
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ГФС уже перечислила на ремонты дорог более 8 млрд гривень в рамках таможенного эксперимента. До конца года эта сумма может увеличиться до 12 млрд гривень

Каким областям досталось больше всего денег от таможенного эксперимента на ремонт дорог | Транспорт | Дело Увеличить картинку

В январе-июле 2017 г. в рамках эксперимента по перечислению на реконструкцию дорог 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей Государственной фискальной службой (ГФС) обеспечено 8 011 млн грн.

"Среди лидеров "дорожного" эксперимента Одесская таможня, которой обеспечено почти 1,6 млрд грн на развитие инфраструктуры своего региона. Киевская таможня перечислила 1,4 млрд грн, Львовская — 666 млн грн, Киевская городская таможня — 603 млн грн", — говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

"Большинство таможен ежемесячно увеличивают свои отчисления, мы постоянно наблюдаем динамику, ведь это является стимулом больше вкладывать в развитие инфраструктуры регионов. Рассчитываем, что в целом по году таможнями будут перечислены на дороги около 12 млрд грн", — цитируется и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

Напомним, что эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог начался в сентябре 2015 года. Согласно ему 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей (пошлина, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров) направляется в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов.

Сначала пилотный проект проводился в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях. Сейчас участие в эксперименте принимают все таможни ГФС.

По материалам: "Дело"
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Теги: гфс , таможня , дороги , инфраструктура , мирослав продан

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Каким областям досталось больше всего денег от таможенного эксперимента на ремонт дорог | Транспорт | Дело
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