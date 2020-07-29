Кернел першим в історії України експортував 8 млн тонн зернових культур

Кернел експортував 8 млн тонн зернових культур за підсумками 2019/2020 маркетингового року. Це новий історичний максимум для компанії та України — жоден аграрний експортер не досягав цього рівня. Значне нарощування експорту стало можливим завдяки низці факторів — зокрема, за рахунок збільшення власних портових потужностей, повідомляють у компанії.

"Кернел став оператором з найбільшими обсягами перевалки зерна в портах України в 2019/2020 маркетинговому році, – коментує Євген Осипов, СЕО Кернел. –Протягом останніх двох років компанія наростила експорт удвічі, зміцнивши лідерство на ринку. Частка Кернел в загальному експорті зернових з України зросла з 11,6% до 13,3%".

Як зазначив Олександр Головін, генеральний директор компанії "Кернел-Трейд", директор із закупівель зернових та олійних культур, окрім рекордного врожаю зернових другий рік поспіль, на показники вплинула ефективна й злагоджена робота команд Кернел у напрямку закупівель, трейдингу, логістики.

"Рекорд був би неможливим без плідної співпраці із сільгоспвиробниками. Дивізіон Агробізнес Кернел забезпечив 2,8 млн тонн зернових. Ще 5,2 млн тонн продукції ми закупили в агровиробників, у тому числі завдяки форвардним закупівлям, договорам фінансування та партнерському проєкту Open Agribusiness. Порівняно з минулим роком, цифра зросла на 63%. Плани на цей рік ще амбіційніші — близько 7,4 млн тонн", — зазначив Олександр Головін.

У 2019/2020 МР змінилися не тільки обсяги, але й географія експорту. Насамперед за рахунок хорошого врожаю в країнах Євросоюзу. Натомість Китай різко збільшив обсяги закупівель, придбавши у компанії Кернел понад 1,5 млн тонн кукурудзи, що у 6 разів більше, ніж у попередньому сезоні. Відтак КНР стала найбільшим імпортером для Кернел, обійшовши Нідерланди та Іспанію, які були основними країнами призначення протягом попередніх років. Найбільше пшениці було експортовано до країн Східної Азії: суттєво збільшилися обсяги поставок в Індонезію і Тайланд.

Водночас Кернел довелося подолати чимало викликів. Сезон стартував з відносно високими світовими цінами через несприятливі погодні умови на Середньому Заході США. Однак ціни пішли вниз, коли Бразилія зібрала рекордний другий урожай. На початку січня була підписана перша фаза угоди США з Китаєм, яка мала покласти край торговельній війні, однак ринок на неї практично не відреагував. У лютому-березні визначальним фактором, який досі домінує, став COVID-19. Стрімке поширення пандемії і глобальний карантин призвели до рецесії світової економіки, що відчутно позначилося на попиті на продовольство. Зниження доходів людей у комплексі з етаноловою кризою в США обвалили світові ціни на зерно.

За прогнозом Оксани Карабін, Керівника відділу трейдингу зерна, 2020/2021 МР буде не менш динамічним. Найголовніший тренд — перевиробництво продовольства у світі. Очікується різке зростання виробництва кукурудзи в США, що в поєднанні із послабленим зерновим попитом тиснутиме на світові ціни. Також внаслідок карантину різко знизився попит на біопаливо. Крім того, дешева нафта робить біоетанол і біодизель економічно нежиттєздатними. Це невтішні новини для агросектора. Ще одна проблема лежить у політичній площині — загроза зриву Торгової угоди між США і Китаєм.

"Ситуація непроста, однак агробізнес, на відміну від багатьох інших галузей, не зупинився і продовжує працювати. Ми розглядаємо глобальні виклики як стимул для інтенсифікації роботи. В пріоритетах Кернел на рік — подальше збільшення продажів на умовах CIF, нарощування закупівель і розширення співпраці з агровиробниками", – додала Оксана Карабін.

До кінця 2020/2021 маркетингового року Кернел планує збільшити обсяги експорту зернових й утвердити лідерські позиції на ринку.