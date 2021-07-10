Транспорт 1 час назад

Киевский фуникулер снова остановят на плановый ремонт

Технический осмотр и ремонтные работы проводятся каждый год именно в этот период

Фото: Википедия/Олег Тоцкий Фото: Википедия/Олег Тоцкий
Фото: Википедия/Олег Тоцкий

С 12 июля до 20 августа киевский фуникулер будет остановлен на плановый ежегодный ремонт.

Об этом со ссылкой на КП "Киевпастранс" сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В горгосадминистрации отмечают, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся каждый год именно в этот период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

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В КГГА напоминают, что Киевский фуникулер — фуникулерная система, объединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Киевский фуникулер открыли 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продолжили еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного.

Как сообщалось ранее, в 1928, 1958 и 1984 годах фуникулер трижды подвергался коренной реконструкции. В последние годы ежегодно летом или осенью он закрывается для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра. 

В марте 2018 года КП "Киевпастранс" объявило тендер на закупку двух кабин для пассажиров для киевского фуникулера на 230 млн грн. 

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