Корпоративная репутация — нематериальный актив, который всегда в цене

Точно, потому что позитивная деловая репутация зарабатывается годами кропотливой работы, сложными, подчас нестандартными решениями, серьезными инвестициями, а вот нанести ей ущерб можно очень быстро, например, не выполнив обязательства перед партнерами или клиентами.

Для нашего агрохолдинга позитивная репутация — один из самых главных нематериальных активов. Мы публичная компания, чьи акции котируются на Варшавской фондовой бирже, а это значит, что курс наших ценных бумаг определяется настроениями тысяч частных инвесторов, которые решают, покупать их или нет, читая не только наши отчеты, но и открытые источники информации, в первую очередь интернет и СМИ. Вот почему для нас очень важна динамика в столь авторитетном рейтинге, как "Репутационные АКТИВисты". Тот факт, что за два года мы переместились в нем сразу на две позиции и вошли в топ-5 агрокомпаний с наиболее высоким уровнем репутации, — это победа всего коллектива холдинга, достигшего серьезных высот в свиноводстве и растениеводстве. И, конечно, нашей коммуникационной службы, которая обо всех наших новостях регулярно информировала, активно взаимодействовала с представителями СМИ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Журналисты недавно спросили меня: в ваших новостях много достижений, а было ли вам тяжело? Да, чтобы занять высокое место в репутационной табели о рангах, приходится идти путем не только побед, но и поражений. Но весь вопрос в том, как ты выходишь из этих поражений. Особенно обидно, когда обстоятельства не зависят от вас, как в нашем случае это было с Крымом. На аннексированном полуострове остались 30 тыс. га и наши инвестиции в дорогостоящую систему капельного орошения. Там без преувеличения осталась частица моего сердца. Закрывать долги нам приходилось путем сложных сделок, и мы потеряли более $25 млн.

Труднейшим оказался путь реструктуризации и закрытия наших кредитных обязательств. В свое время мы взяли кредиты под развитие, но грянул кризис в результате непредсказуемых обстоятельств. Подвести кредиторов мы не могли, но и ресурсов полностью рассчитаться у нас не было. Поэтому сказали нашим партнерам честно, что у них два пути: либо полностью разрушить наш бизнес, требуя полную выплату задолженности, либо согласиться на наши условия реструктуризации. В результате в ходе сложнейших переговоров договорились о списании кредиторами 67-70% первоначальной суммы долга. Так я еще раз убедился, что в основе любой репутации лежит честность, и если ты искренен перед парт­нерами, то побеждаешь, даже когда тебе очень сложно.

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что суть нашей репутации, высоко оцененной авторами рейтинга, — открытый и честный диалог со всеми стейкхолдерами: партнерами, клиентами, акционерами, пайщиками, сотрудниками, государством. Мне не стыдно смотреть им в глаза. Несмотря на все сложности, мы всегда договаривались с партнерами, вели открытый диалог с частными инвесторами в Польше, сохранили рабочие места и защитили наших сотрудников во время пандемии, полностью выплатили налоги государству и местным бюджетам, заботились о местных громадах.

Каждый день, достигая больших и маленьких целей, мы кирпичик за кирпичиком выстраиваем свою репутацию. И это строительство будет продолжаться всегда, пока на аграрной и бизнес-карте страны будет ярко гореть бренд KSG Agro.