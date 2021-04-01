Лариса Бондарева, Credit Agricole: "Малые агрокомпании станут привлекательнее для банков"

Некоторые эксперты открытие рынка земли по своему масштабу сравнивают с приватизацией в 90-е годы. Насколько корректно такое сравнение?

Я помню приватизацию в 90-х. Мне кажется, что общество и бизнес к той приватизации были менее готовы, чем к нынешней земельной реформе. Сейчас уровень информационной вовлеченности бизнеса и общества в процесс подготовки и осуществления экономических преобразований, конечно же, выше, поэтому и готовность к реформе лучше. Хотя сравнивать очень сложно, слишком уж отличается то общество от нынешнего. Но то, что открытие рынка земли вскоре станет знаменательным событием для всей Украины, и в первую очередь для аграрного бизнеса, это факт. Кумулятивно за последние 20 лет украинское общество созрело к тому, чтобы воспринимать "земельный проект" как вполне реалистичный. Еще 2-3 года назад аграрии, которые владели 5-15 тыс. га земли, мне признавались, что они и морально, и материально готовы к отмене моратория на свободное обращение сельхозземли. Мне кажется, что в сознании украинских аграриев укоренилась идея о появлении в ближайшее время рынка земли в нашей стране.

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Как скоро он сформируется?

Согласно принятой модели, рынок земли в Украине будет развиваться эволюционным путем. Сначала он откроется только для физических лиц, а с 2024 года и для юридических. Причем нынешние владельцы будут продавать свою землю очень осторожно. На первом этапе на рынок выйдут те люди, которых подтолкнут к этому жизненные обстоятельства, а остальные воздержатся в ожидании роста цен. Покупатели, со своей стороны, тоже не будут приобретать землю по завышенным ценам. Некоторое время уйдет на поиск точки баланса. Да и желающих продать на первых порах будет немного, по предварительным оценкам, около 5-10% земельного банка. По времени старт растянется, наверно, на несколько лет после вступления в силу закона о рынке земли.

К каким изменениям в банковской отрасли приведет открытие рынка земли?

Земля — классный ликвидный актив, который будет чаще и сильнее склонять банки в сторону кредитования. Кроме того, банки с большей готовностью будут вести диалог с клиентами из МСБ. Я уверена, что сегмент небольших компаний станет более привлекательным для банкиров. Такое изменение я расцениваю как позитивное. Мы создадим новый привлекательный клиентский сегмент. Сначала сформируется базис в виде услуг кредитования для малых агрокомпаний с хорошим залогом — землей. А потом на этом базисе появятся надстройки для таких компаний — сезонное финансирование, начиная от приобретения семян или средств защиты растений и заканчивая продажей урожая. Появятся инвестиционные программы для наращивания мощностей по хранению и переработке урожая, развитию систем орошения. Интерес к такому финансированию уже есть. Но не следует рассчитывать на то, что чудо случится уже завтра.

Земля — классный ликвидный актив, который будет чаще и сильнее склонять банки в сторону кредитования. Кроме того, банки с большей готовностью будут вести диалог с клиентами из МСБ. Я уверена, что сегмент небольших компаний станет более привлекательным для банкиров

Могут ли небольшие агропредприятия рассчитывать на подобное финансирование от банков с 2024 года?

К финансированию серьезных инвестиционных проектов малых агрокомпаний Украина придет не сразу, а спустя несколько лет после открытия рынка земли. Нужно учитывать еще и то, кто именно формирует основную добавленную стоимость в сельском хозяйстве. Дело в том, что 64% урожая зерна собирают 9% компаний, работающих с крупным земельным банком, от 1 тыс. га. До 2024 года будет происходить поиск балансов и точек опоры, а потом, с приходом юрлиц, рынок может получить сильный толчок к развитию. Тысячи небольших предприятий с расширенным доступом к финансированию — это огромный рыночный потенциал.

Какие новые банковские продукты могут вскоре по­явиться? Что ваш банк намерен предложить к открытию рынка земли?

Сейчас все банки, которые плотно работают с сельским хозяйством, находятся на финальной стадии подготовки к открытию рынка земли. Наш банк работает над новым продуктом и планирует выйти с ним на рынок. Какой именно должен быть продукт, мы обсуждаем со свои­ми клиентами. Мы намерены кредитовать не только текущих, но и новых клиентов из аграрной отрасли и всячески им помогать. Мы обслуживаем сейчас 3 тыс. агрокомпаний, и они точно могут на нас рассчитывать. Также у нас много клиентов-физических лиц, которые могут потенциально стать владельцами земли и которые могут обратиться к нам за кредитованием такой покупки. Также немало компаний из числа наших клиентов заинтересованы в том, чтобы банк поддержал физлиц в случае приобретения ими земли с последующей передачей ее в аренду предприятию. Как только рынок земли откроется для юрлиц, мы там непременно тоже будем. Банк поддержит оба клиентских сегмента.

По какой стратегии можно двигаться банкам после открытия рынка земли?

Моделируется несколько типичных ситуаций на земельном рынке. Согласно одной из них физлица, которые не занимаются сельским хозяйством, рассматривают землю как инвестиционный актив. Во втором варианте фермеры намерены покупать землю для расширения уже имеющегося земельного банка, то есть для обеспечения роста своего аграрного бизнеса. И третья модель предполагает, что физические лица, которые уже владеют землей и сдали ее в аренду юридическим лицам, пожелают увеличить свой земельный банк, чтобы опять же сдать новые земельные участки в аренду, как правило, тому же юридическому лицу. Думаю, что банкам в первую очередь будет интересен третий тип потенциальных клиентов, но и второй сегмент в лице фермеров тоже попадет в фокус банкиров.

Какие примеры успешной реализации земельной реформы в других странах вы могли бы привести?

Если говорить о странах, где представлена группа, например, Франция, Италия, Польша, то там рынок всегда был открытым и право собственности на землю для них не является новым. Своеобразную аналогию можно провести с рынком Сербии. С либерализацией рынка земли там появилось много небольших клиентов, которые стали интересны банкам, и это позитивно отразилось на развитии рынка и экономики в целом. Кроме того, на базе кредитов под приобретение земли банки начали расширять перечень услуг для этих клиентов. Позитивный опыт Сербии позволяет увидеть варианты для развития рынка в Украине.