Liberty Media купила "Формулу-1"

24 января 2017, 08:31
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Новым главой Formula 1 назначен Чейз Кери

Liberty Media купила Увеличить картинку

Сообщение о завершении сделки опубликовано на сайте Liberty Media, передает РБК.

Новым главой Formula 1, как отмечается в сообщении Liberty Media, назначен Чейз Кери, бывший глава группы компаний Берни Экклстоун назначен ее почетным председателем.

"Мы очень рады, что завершили сделку по приобретению Formula 1 и что Чейз будет вести этот бизнес в качестве генерального директора", — заявил президент и исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей. Он также отметил, что в настоящий момент "существует огромная возможность для роста этого вида спорта". "И мы абсолютно уверены в том, что Чейз с его способностями и опытом является правильным человеком для достижения этой цели", — заключил Маффей.

Liberty Media приобрела у фонда CVC Capital Partners 18,7% акций Formula 1 в сентябре прошлого года. Их стоимость составляла $746 млн. Тогда компания получила право выкупа 100% акций Formula 1. Их Liberty Media оценивала в $8 млрд (вместе с долгом гоночной серии в $4,1 млрд). Эту сделку Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила 19 января.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоуна уволили с поста президента группы компаний Formula 1.

По материалам: УНИАН
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Теги: сделка , формула-1

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