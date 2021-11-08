Бизнес 30 минут назад

McAfee планируют купить за $10 млрд

McAfee хочет выкупить американская компания NortonLifeLock

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Корпорация McAfee ведет переговоры с инвестиционной компанией Advent International о заключении сделки.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), речь идет о приобретении McAfee за 10 млрд долларов.

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По данным издания, в августе американская компания NortonLifeLock согласилась купить компанию Avast за 8,6 млрд долл.

Акции McAfee, дебютировавшей на рынке в прошлом году, в пятницу закрылись с повышением на 20%, до 25,46 доллара. Капитализация компании подскочила до 11,06 млрд долларов.

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В марте компания заявила, что продаст свой корпоративный бизнес консорциуму во главе с Symphony Technology Group за 4 млрд долларов.

Напомним, основателем компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee был американский бизнесмен Джон Макафи. Он также является одним из первых, кто спроектировал антивирусное программное обеспечение и разработал сканер вирусов.

В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Макафи за продвижение ICO-проектов (ICO — инвестиции в криптовалютные проекты. – Delo.ua) в Twitter, а Минюст США выдвинул обвинения в уклонении от налогов.

В SEC утверждают, что предприниматель заработал более $23,1 млн на рекламе токенсейлов, вводя инвесторов в заблуждение.

В свое время Макафи отказался от продвижения ICO, признав, что за эту деятельность арест может грозить любому.

В начале октября прошлого года Макафи арестовали на территории Испании, а конце июня он скончался в испанской тюрьме в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония).

Источник фото: Depositphotos

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